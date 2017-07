Ihr mutiger Schritt an die Öffentlichkeit hat eine Welle der Hilfsbereitschaft und Sympathie ausgelöst. Bis Donnerstagmittag haben 4925 Onetz-Nutzer die Geschichte "Hilfeschrei einer Mutmacherin" von Marie-Luise Gimpl gelesen, die an einer Histamin- und Fruktose-Intoleranz leidet.

Zum Vergleich: Für den Bericht über das Park-Chaos beim Bergfest haben sich im gleichen Zeitraum 4042 Internet-Leser interessiert - auch das ein Spitzenwert. "Wirklich? Ich bin interessanter als das Bergfest?", die 66-Jährige konnte es fast nicht glauben, als ihr diese Resonanz mitgeteilt wurde. Sie selbst sei seit der am Samstag erschienenen Reportage wiederholt angesprochen und zu ihrem mutigen Schritt beglückwünscht worden.Doch auch in der Redaktion meldeten sich zahlreiche Frauen und Männer. Ein Leser teilte beispielsweise die Kontaktdaten eines Spezialisten im fränkischen Roth mit. Die Krankenkasse übernehme die Kosten für dessen Behandlung zwar nicht, aber: "Dafür bekommt man eine wirklich detaillierte Blutanalyse und einen ausführlichen schriftlichen Befund mit verständlichen Worten, sowie Rezepte und Einnahmeempfehlungen." Gemeldet hat sich auch eine Frau, die auf die Angebote des in Weißenohe (Kreis Forchheim) ansässigen Vereins zur Förderung der Allergie- und Endoskopie-Forschung hinweist: "Ich bin im Verein selbst Mitglied, weil ich an vielen Intoleranzen und Allergien leide. Es gibt auch eine Telefonsprechstunde." Anhören will sich Maria-Luise Gimpl auch den Vorschlag von Barbara Ströll, Öko-Pädagogin bei der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg: "Ich kenne einen Arzt, der sich damit beschäftigt. Außerdem bereite ich eine Veranstaltung vor, die dieses Thema berühren könnte." Selbst aus Nordrhein-Westfalen gab es Rückmeldungen. Annett Nestler, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin aus Castrop-Rauxel, schrieb: "Seit 23 Jahren habe ich Histamin-Intoleranz und musste mich auch ohne ärztliche Hilfe und Akzeptanz damit arrangieren. Ich bin Ernährungs-und Gesundheitsberaterin. Diese Ausbildungen habe ich gemacht, um meine Erkrankungen besser zu verstehen und anderen Menschen helfen zu können." Um die Bezahlung müsse sich die Ambergerin keine Sorgen machen: "Ich würde meine Hilfe gerne kostenfrei anbieten." Wunder seien nicht zu erwarten, aber: "Ich kann helfen, die Erkrankung zu verstehen und weitere Lebensmittel zu finden, die Frau Gimpl essen kann, um ihre Lebensqualität zu verbessern."