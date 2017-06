Ein Richter hat am Mittwoch Haftbefehl gegen drei Männer erlassen, die die Polizei bei der großangelegten Durchsuchungsaktion am Dienstagmorgen in Amberg, Tirschenreuth und im Kreis Kelheim festgenommen hat.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Mittwoch erklärte, seien ein 29 Jahre alter Iraker sowie zwei 21 und 23 Jahre alte Syrer in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen wird Drogenhandel vorgeworfen. Der 29- und der 21-Jährige waren in Amberg untergebracht, der 23-Jährige im Raum Kelheim. Bei der Razzia waren elf Objekte in der Oberpfalz durchsucht worden - acht in Amberg, zwei im Kreis Amberg-Sulzbach und eines in Tirschenreuth. Im Zuge der Ermittlungen nahmen die Fahnder dann auch noch ein Anwesen im Kreis Kelheim unter die Lupe. 100 Personen wurden kontrolliert, 20 vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten etwa ein Kilogramm Haschisch und Marihuana sowie einen vierstelligen Geldbetrag sicher.