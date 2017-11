Die mehr als 7000 Kleintiere, die Mitte Oktober an der A6 beschlagnahmt wurden, sind ins Eigentum der betreuenden Tierheime übergegangen. Das teilte der Deutsche Tierschutzbund am Dienstagmittag mit. Der bisherige Eigentümer hat sich demnach mit der Übernahme einverstanden erklärt.

"Mammutaufgabe für alle Helfer"

Spendensammlung und Vermittlung

Zur Situation im Amberger Tierheim:

Die Tierschützer zeigen sich laut Pressemitteilung des Tierschutzbundes erfreut darüber, dass die Besitzverhältnisse geklärt sind und die Tiere damit nun in gute Hände vermittelt werden dürfen. Gleichzeitig fordern der Deutsche Tierschutzbund und sein Landesverband Bayern, dass die Politik Verantwortung übernimmt und die Tierheime mit den entstandenen Kosten nicht alleine lässt.„Dieser Transport hat alle Dimensionen gesprengt und ist hoffentlich ein Weckruf für die bayerische Landesregierung, aber auch für den für Tierschutz zuständigen Bundesminister“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. „Es darf nicht sein, dass die Tierheime wieder auf den enormen Kosten sitzen bleiben, die die Versorgung geschwächter und kranker Tiere aus Beschlagnahmungen mit sich bringt“, ergänzt Nicole Brühl, Vorsitzende des Landesverbands Bayern.Die beschlagnahmten Mäuse, Ratten, Kaninchen und Meerschweinchen sollten offenbar unter anderem als Futtertiere in Belgien, aber auch an deutsche Zoohändler verkauft werden. Geschützte Exoten, etwa über hundert Axolotl, befanden sich ebenfalls in dem tschechischen Kastenwagen. Dort waren die Tiere zusammengepfercht, litten Hunger und Durst und mussten zunächst einmal mit Wasser und Futter versorgt, gesundheitlich betreut und nach Geschlechtern getrennt werden – eine Mammutaufgabe für alle Helfer. Für einige Tiere kam die Hilfe zu spät, sie starben bereits während des Transports.„Unser Landesverband und die Tierheime, die sich der Tiere annahmen, haben in den letzten Wochen Höchstleistungen erbracht“, dankt Schröder. „Mit der Übereignung der Tiere hoffen wir nun, dass die Tierheime sie in liebevolle Hände vermitteln können. Kein beschlagnahmtes Tier, das in der Obhut von Tierschützern landet, soll und darf jetzt noch als Futtertier enden.“Erst jetzt, da der Eigentümer auf seinen Anspruch verzichtet hat, können die Tierschutzvereine die gesunden Tiere vermitteln. Ob es gelingt, für die große Zahl an Mäusen und Ratten private Halter zu finden, bleibt dabei fraglich.Wer an einer Adoption interessiert ist, kann sich an eines der über 80 dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossenen Tierheime wenden, in denen die Tiere aktuell noch betreut werden. Der Deutsche Tierschutzbund unterstützt die Tierheime auch finanziell und sammelt Spenden für diesen Notfall. Mehr Informationen dazu unter www.tierschutzbund.de/tiertransport Das Amberger Tierheim ist jetzt offiziell Eigentümer der mehr als 2000 weißen Mäuse, die es aus dem illegalen Tiertransport übernommen hat, den die Polizei Mitte Oktober auf der A 6 aus dem Verkehr gezogen hat. Der vorherige Eigentümer hat jetzt nämlich auf seinen Anspruch auf die insgesamt über 7000 Kleintiere in dem Kastenwagen verzichtet. Das teilte am Dienstag der Deutsche Tierschutzbund mit. Faktisch ändert das für die Situation in Amberg nicht viel, wie Sabine Falk, die Vorsitzende des örtlichen Tierschutzvereins, auf AZ-Nachfrage erläuterte: „Nach Mäusen gibt es keine Nachfrage. Die Ratten haben uns die anderen Tierheime dagegen aus der Hand gerissen.“ Sabine Falk hofft, dass der Deutsche Tierschutzbund es nun schafft, die Mäuse auf andere Tierheime zu verteilen. „Aber wir wissen nicht, wann das geschieht.“ Das Amberger Tierheim würde die Mäuse natürlich auch an Privatleute abgeben, wenn sie dort in guten Händen sind. „Aber nicht als Futtertiere.“ Dass man so viele Mäuse hier in der Region vermitteln kann, bezweifelt Sabine Falk freilich: „So blauäugig sind wir nicht.“ (ll)