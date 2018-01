Dieser Prozess führt die Große Jugendstrafkammer des Landgerichts in eine Art Dschungel der unterschiedlichen Aussagen. Sie soll klären, wer einem Mann aus Afrika (21) am 6. April 2017 im Amberger Asylbewerberheim an der Kümmersbrucker Straße drei lebensbedrohliche Stiche und mehrere Schnitte mit einem Messer beigebracht hat.

Dritter Prozesstag. Der 20 Jahre alte Angeklagte aus einem arabischen Staat behauptet noch immer, er habe am besagten Abend nie zum Messer gegriffen, als es im zweiten Stockwerk der Unterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen sieben Männern kam. Die Frage nach dem Anlass beschäftigt die Richter nun ebenso wie die Klärung des Umstands, wie ein 21-jähriger Afrikaner zu den Verletzungen kam. Denn fest steht: Ein Messer, später aufgefunden, war im Spiel. Das Opfer hat zwischenzeitlich der Jugendkammer mitgeteilt, ein auf der Anklagebank sitzender und von der Staatsanwaltschaft eines Verbrechens des Totschlagsversuchs bezichtigter Araber sei der Täter gewesen. Das sagte auch ein ebenfalls aus Afrika stammender Mann, der bei der massiven Auseinandersetzung in der Unterkunft unmittelbar anwesend war.Ein dritter Afrikaner, Landsmann des Opfers, steht unterdessen unter Betreuung. Er leidet an Schizophrenie und weiß, wie sich dem dritten Verhandlungstag vernehmen ließ, so genau nicht mehr, aus welchem Land er genau stammt. Könnte sein aus Somalia. Oder auch aus Eritrea. Zu diesem Mammutverfahren sind Dutzende von Zeugen geladen. Auch etliche Uniformierte, die damals nach einem Notruf kurz nacheinander an dem Haus gleich neben der Polizeiinspektion vorfuhren. Bei ihren Vernehmungen spielt eine Rolle: Trug der durch die am Brustbein abgeprallten Stiche verletzte Afrikaner ein T-Shirt? Wo kam er den Uniformierten im Haus entgegen? Womöglich mit nacktem Oberkörper? Was war mit dem mutmaßlichen Täter? Der hatte sich nach der Rauferei schleunigst nach Regensburg zu einem Freund abgesetzt. Tage später kehrte er zurück und stellte sich. Mit der Frage, er habe erfahren, dass man womöglich nach ihm suche. Die dritte Prozessrunde, der noch einige folgen werden, stand für die Jugendkammer unter einer Art unglücklichem Stern. Erst musste der Vorsitzende Harald Riedl die Polizei in Marsch setzen, weil ein Tatzeuge nicht erschienen war. Dann stellte sich heraus: Ein offenbar ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligter Araber ist zwischenzeitlich freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt.Bei der Verlesung seiner vor der Kripo gemachten Angaben ergab sich: Er hatte wohl nichts von Stichen gesehen. Oder wollte sie nicht gesehen haben. Ihm seien eigene Probleme viel näher gewesen. Ein Urteil steht noch aus: Erst im Februar muss sich die Kammer entscheiden. Fünf weitere Verfahrenstage stehen bevor.