Die Adventszeit ist keine gute Gelegenheit für Faschingsaktivitäten, obwohl die Saison ja eigentlich eröffnet ist. Deshalb konzentriert sich die Faschingsgesellschaft Narrhalla Rot-Gelb Amberg auf eher ruhigere Stunden ihres Ordensfestes.

Auszeichnungen und Orden Vereinsintern



Silberne Flamme : Andrea Dobler, Lisa Falk und Elena Bock; Goldene Flamme : Thomas Berens, Beate Berens und Kerstin Igl; Prinzenorden : Manuela Dürbeck und Helga Keck; Nachwuchs-Gardeleistungsabzeichen : Nina Preißl (Bronze) und Esra Yerlikaya (Gold).



Beförderungen: Generalmajor Sabrina Honig; Oberst Kathrin Liebl und Anja Weigl; Oberstleutnant Carmen Zahn; Hauptmann Michele Zawrel; Oberleutnant Lisa Falk; Leutnant Philipp Liebl, Tatjana Kleiner, Nicole Niewierra, Celina Igl, Christina Streber, Leonie Weigl, Lisa Zechmeier und Kristina Stümpfl; Fähnrich Juliane Berens und Lara Panzer.



Landesverband Ostbayern



Garde-Leistungsabzeichen in Bronze (drei Jahre Gardezugehörigkeit): Lisa Falk, Tatjana Kleiner und Emily Panzer; Garde-Leistungsabzeichen in Silber (für fünf Jahre): Lisa Zechmeier und Vanessa Igl; Garde-Leistungsabzeichen in Gold mit Steinen ( und der Zahl 15): Carmen Zahn.



Ehrenorden : Karl Maurukas und Evi Hartmann-Maurukas; Ehrenzeichen des Landesverbandes (Steckkreuz mit der Nummer 224): Jürgen Mühl. (zig)

Neben Beförderungen bei den Gardemitgliedern und der Vergabe der Hausorden gab es im Gasthaus Kopf in Altmannshof auch reichlich Grund zur weiteren Freude: Es standen Auszeichnungen durch den Landesverband Ostbayern an. Narrhalla-Präsident Jürgen Mühl ging schnell zum Hauptteil des Abends über. Dabei durfte die nochmalige, diesmal vereinsinterne Präsentation des neuen Prinzenpaars Franz IV. und Inge I. nicht fehlen.Die beiden Tollitäten stellten sich kurz vor und wollten den Grund, warum sie im diesjährigen Fasching plötzlich als Hauptdarsteller im Mittelpunkt stehen, nicht verbergen: "Die Evi ist schuld!" Die ersten Amtshandlungen sollten auch gleich ziemlich anstrengend werden, denn bei der anschließenden Verleihung der hausinternen Auszeichnungen und Hausorden an alle verdienten Mitglieder im Verein gab es auch reichlich Bussis zu vergeben.Nicht gespart wurde gleichzeitig mit Beförderungen zahlreicher aktiver Mitglieder zum Generalmajor, Oberst, Leutnant, Fähnrich, Oberleutnant, Oberstleutnant und Hauptmann. Manfred Enders, Pressereferent des Landesverbandes Ostbayern, gab sich die Ehre und hatte im Namen des Präsidenten Arthur Troidl neben einem Koffer voller Auszeichnungen für verdiente Narrhallesen auch ein großes Lob mitgebracht: "Die Vergabe des Ostbayerischen Faschingszuges 2019 ist ein großes Aushängeschild für die Narrhalla Rot-Gelb Amberg, dazu kann ich nur gratulieren!"Neben Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold mit Steinen und der Zahl 15 für einige Gardemädels und einem Ehrenorden für das Ehepaar Karl Maurukas und Evi Hartmann-Maurukas gab es auch ein Ehrenzeichen des Landesverbandes (Steckkreuz mit der Nummer 224) für Präsident Jürgen Mühl. Bei ihm zog sich das Anheften des Ordens an seinem blauen Jacket etwas in die Länge. Doch der Narrhalla-Chef nahm es mit Humor: "Jetzt schaue ich aus wie ein Sheriff."