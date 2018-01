Es ist die Nacht der Nächte im Fasching an der Vils: Der Galaball von Stadt und Narrhalla Rot-Gelb Amberg im ACC glänzt auch diesmal als Gala der Garden und der Gesellschaft.

Schon beim Silvesterball an gleicher Stelle hatte Ambergs Faschingsverein einen großen Auftritt; der Galaball ist jedes Jahr sein zweiter großer Termin mit vollem Showprogramm. Schade nur, dass der Saal am Samstagabend zwar gut gefüllt war, aber einige Stammgäste der Veranstaltung fernblieben.Narrhalla-Präsident Jürgen Mühl und Oberbürgermeister Michael Cerny stimmten dennoch gut gelaunt auf die schwungvolle Nacht ein, nachdem der ganze Hofstaat unter viel Applaus einmarschiert war. Schließlich standen er und vor allem die Aktiven im Mittelpunkt neben der ausgiebigen Möglichkeit zum Tanzen, wozu Oberhofmarschallin Iska Rausch von Traubenberg nicht nur das Prinzenpaar Franz IV. und Inge I., sondern alle Gäste einlud.Die Garde unter der Leitung ihrer Kommandeuse Anja Weigl setzte mit ihrem schneidigen Exerzieren den ersten Glanzpunkt und versuchte damit, den fehlenden Auftritt der Kindergarde wettzumachen, die an Silvester noch mit einem neu aus der Taufe gehobenen Programm überrascht hatte.Traditionell gab es wieder Hausorden, diesmal für den OB, Ehrenpräsident Reinhard Zinkl, Beirat Franz Lösch, Kinderfaschings-Fachmann Wolfgang Fahrnholz, Ex-MdB Barbara Lanzinger und die Trainerin der Schautanzgruppe, Melissa Walter. Welchen Aufwand so ein Showtanz bedeutet, zeigte die Jugendgarde mit ihrem Auftritt als "Police Academy". In einheitlichen Polizeiuniformen brillierte der Nachwuchs tänzerisch zu Melodien aus Filmen wie "Pink Panther", "Night Rider" und anderen bekannten Kriminal-Soundtracks.Zu später Stunde nahm die Schautanzgruppe das Geschehen ebenso fantasievoll in die Hand mit ihrem Programm "Fantasy", zu dem die Hofschneiderin wieder geschmackvolle kreative Kostüme entworfen hatte. Dadurch und mit einer tollen Tanzdarbietung mit vielen Figuren samt Pyramide lösten die jungen Damen viele Zugabe-Rufe aus und erfüllten diesen Wunsch gern. Trainerin Melissa Walter hätte in der Schlussrunde gern mitgemacht, um den Triumph zu krönen, musste aber aus Gesundheitsgründen pausieren.Wer sich nicht am Parkett mehr oder weniger sportlich betätigen wollte, hatte Gelegenheit, sich in der Bar zu vergnügen. Außerdem bot die Narrhalla auch heuer eine reich bestückte Tombola mit 300 Preisen, die Franz Lösch mit seinem Team fleißig gesammelt hatte. Die von den Hofdamen verkauften Lose gingen schnell weg und gegen Mitternacht nahmen die Glückspilze ihre Gewinne in Empfang, darunter eine Fahrt in den Bayerischen Landtag. Für die musikalische Unterhaltung und eine stets volle Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden sorgte die Tanz- und Partyband Andorras aus Eltersdorf mit ihren vier Musikern und Sängerin Marie, die Veranstalter und Publikum in keiner Weise enttäuschte.