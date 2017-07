Amberg/Weiden. Es sollen dramatische Szenen gewesen sein: Im Kösseine-Einkaufszentrum in Marktredwitz (Kreis Wunsiedel) rief ein junger US-Amerikaner kürzlich inmitten mehrerer Kunden "Allahu Akbar" und nahm seinen Rucksack in die Hand. Mehrere Menschen in der Nähe ergriffen daraufhin sofort panisch die Flucht und rannten aus dem Gebäude (wir berichteten). Einige Passanten allerdings warfen sich auf den schreienden Mann und hielten ihn so lange fest, bis die Polizei eintraf. "Offenbar ist der Mann verwirrt gewesen", sagte ein Beamter der Polizeiinspektion Marktredwitz.

Dazu erreichte mich folgende Zuschrift von Wolfgang H. aus Mähring: "Können Sie mir bitte erklären, warum Sie bei der Nennung der Nationalität von Straftätern auffällig differenzieren? Beispielsweise haben Sie in Ihrem Bericht bezüglich des Vorfalls im KEC in Marktredwitz (...) schon in der zweiten Zeile den Täter als ,Amerikaner' benannt. Weitere Beispiele sind fast täglich in Ihrer Zeitung (...).In meiner Funktion als Leseranwalt antwortete ich: " (...) Grundsätzlich gilt für uns: Redakteure haben bei ihrer täglichen Arbeit immer neu zu entscheiden, ob die Erwähnung der Herkunft von Straftätern unter Berücksichtigung möglicher diskriminierender Nebenwirkungen durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. Unser Haus orientiert sich dabei stets am Pressekodex. In dem von Ihnen geschilderten Fall war die Erwähnung der Nationalität aus meiner Sicht zwingend notwendig. Denn der Ausruf "Allahu Akbar" hätte ohne den expliziten Hinweis, dass es sich bei dem Mann um einen Amerikaner handelte, eine Zuordnung zu Menschen zugelassen, die üblicherweise so etwas rufen. Insofern wäre eine falsche Interpretation möglich gewesen. Mancher hätte dann wahrscheinlich gedacht: Schon wieder ein arabischer Täter ... Ansonsten halten wir uns in unserem Haus bei der Nennung von Nationalitäten doch sehr zurück und lehnen uns hier streng am vom Deutschen Presserat verfassten Pressekodex an."Diese Reaktion kommentierte Wolfgang H. in einer Mail dann mit folgenden Worten: "Sehr geehrter Herr Kandziora, ,Mancher hätte dann wahrscheinlich gedacht: Schon wieder ein arabischer Täter ...'? Schon wieder ein Amerikaner. Erbärmlich!!!"Es kommt im Redaktionsalltag eher selten vor, dass sich Leser über die Nennung der Nationalität in der Kriminalberichterstattung beschweren. Meistens gibt es andere Stimmen, zum Beispiel die von Erwin N. aus Amberg, der zu einer Kurznotiz ("Riederich: Messerangriff bei Hochzeit") im überregionalen Teil anmerkte, dass sich hier aus seiner Sicht wieder einmal zeige, "wie kontraproduktiv das Verschweigen der Herkunft von Straftätern ist".N. dazu: "Der unvoreingenommene Leser fragt sich: "Was ist nur in die Schwaben (Achtung: Generalverdacht) gefahren, dass sie sich jetzt bei einer Hochzeit umbringen? Nach kurzer Verwunderung zückt er sein Smartphone und fragt Dr. Google. Und siehe da, die Hochzeit feierten zwei Familien aus Mazedonien (Quelle: SWR Aktuell). Jetzt wundert er sich nicht mehr, hat aber den Verdacht, dass diese Tatsache ihm, dem geneigten Leser, aus volkspädagogischen Gründen oder der politischen Korrektheit wegen vorenthalten werden soll. Er denkt an die Volksweisheit: Die halbe Wahrheit ist auch eine Lüge. Von da ist es zum Schmähruf von Pegida nicht mehr weit."An den Leseranwalt gewandt ließ Erwin N. wissen: "Ich habe Ihre Verteidigung der Richtlinie 12.1 des Pressekodexes aufmerksam gelesen. Ich bin aber weiterhin der Meinung, die Medien sollten bei allen Straftaten, besonders bei denen mit ,Erregungspotenzial', Nationalität und Herkunft der Verdächtigen nennen. Dann kann sich der mündige Bürger selber ein Urteil bilden. In der Zusammenschau kann er einschätzen, ob die Ausländer tatsächlich eher zum Messer greifen, wenn beim nächsten Gewaltverbrechen ,Deutscher, kein Migrationshintergrund' oder ,Ausländer aus ...' in der Zeitung steht. (...) Also, machen Sie sich ehrlich."