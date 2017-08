Vernetzung, Information und Erfahrungsaustausch standen im Mittelpunkt des dritten Netzwerktreffens der Öko-Modellregionen, welches in diesem Jahr in der Öko-Modellregion Waldsassengau stattfand.

Barbara Ströll, Projektmanagerin der ÖMR Amberg-Sulzbach/ Amberg, nahm gemeinsam mit über 50 Vertretern aus den Öko-Modellregionen in Bayern, sowie aus Hessen und Baden-Württemberg am Treffen in Holzkirchen bei Würzburg teil. "Auf diesen Netzwerk-Treffen kommt man mit ganz verschiedenen Akteuren aus den anderen Regionen ins Gespräch. Auch Bürgermeister erläutern, warum sie sich engagieren und berichten, welche Erfahrungen sie in den Kommunen dabei machen. Darüber hinaus werden zentrale Themen diskutiert. Man lernt interessante Betriebe kennen und erhält die eine oder andere Anregung für die Arbeit in der eigenen Region." so Ströll.Das Thema „Ökolandbau, Ressourcenschutz und Klimawandel“ stand im Mittelpunkt des Diskussionsforums am Abend. Dr. Harald Maier vom Deutschen Wetterdienst gab mit einem Impulsvortrag einen Überblick über den Stand der Forschung zum Klimawandel und stellte auch die sich daraus ergebenden möglichen Auswirkungen weltweit sowie speziell in Bayern dar. In der anschließenden Diskussion wurde festgestellt, dass es für die Bauern in Bayern zukünftig immer stärker darauf ankommen wird, wie nachhaltig sie den Boden bewirtschaften, damit diese möglichst viel Niederschlagswasser speichern können.Der zweite Tag des Treffens bot den Teilnehmern Gelegenheit die Akteure und Projekte der Öko-Modellregion Waldsassengau näher kennenzulernen. In Kleingruppen konnten sich die Projektmanager, Landwirte, Bürgermeister und Vertreter von ALEs und AELFs mit den Akteuren vor Ort über Projekte zur bio-regionalen Versorgung, zum Biotopverbund, zur Streuobst-Vermarktung oder zum Grundwasserschutz austauschen. Auch zwei Vertreterinnen der hessischen Öko-Modellregionen präsentierten dort ihre Arbeit. Auf der anschließenden Exkursion zu den Betrieben Remlinger Rüben GbR in Remlingen und Biolandhof Kraus-Egbers in Altertheim sowie bei einem Vortrag von Köhlers Biobäckerei aus Würzburg gewannen die Teilnehmer einen Eindruck davon, wie sich Bio-Pioniere dort zu äußerst erfolgreichen Betrieben entwickeln konnten. Barbara Ströll ist begeistert: "Auch dort gibt es tolle Betriebe, die beispielhaft zeigen, welch interessante Chance ökologisch nachhaltiges Unternehmertum für den ländlichen Raum und die Stadt darstellen."Das Netzwerktreffen der Bayerischen Öko-Modellregion findet jährlich jeweils in einer anderen ÖMR statt. Eingeladen sind alle Menschen, die sich in einer der Öko-Modellregionen im Rahmen von Projekten engagieren.