Sich auf das Studium konzentrieren zu können, sich wichtige Bücher oder Software leisten zu können und Einblicke in Firmen und Stiftungen zu erhalten - das macht das Deutschlandstipendium für viele Studierende attraktiv. Dank der hervorragenden Partnerschaften mit der Wirtschaft, so hieß es in einer Pressemitteilung, wurde auch in diesem Jahr das Deutschlandstipendium an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) ein voller Erfolg. Insgesamt 34 Stipendien wurden an Studierende der beiden Abteilungen Amberg und Weiden vergeben. Bedacht werden konnten Studiengänge aller Fakultäten der Hochschule.

"Bei der Vergabe der Stipendien ist es uns besonders wichtig, dass bereits Erstsemesterstudierende in die Förderung aufgenommen werden können, um sie so von Beginn des Studiums an zu unterstützen", so die Präsidentin der Hochschule, Professor Dr. Andrea Klug.Finanzielle Förderung auf der einen Seite, der Netzwerkgedanke auf der anderen - die OTH organisiert hierfür zwischen Stipendiaten und beteiligten Förderpartnern regelmäßige Treffen. Für dieses Sommersemester öffnete der Firmenpartner Herding GmbH Filtertechnik in Amberg seine Tore, um Stipendiaten und Förderpartnern Einblicke ins Unternehmen zu gewähren.Herding ist ein Familienunternehmen, das für die Industrie Filtermedien, Entstaubungs- und Filteranlagen anfertigt. In den nun 40 Jahren der Firmenhistorie hat sich der Spezialist zum weltweit agierenden Komplett-Systemlieferanten für alle Branchen der Industrie entwickelt. Diese beeindruckende Entwicklung konnten Stipendiaten und Förderer nun selbst vor Ort ansehen. Denn die Produktionshallen boten einen kompletten Querschnitt von dem, was bei der Firma möglich gemacht werden kann.Das Netzwerktreffen ist Anlass, den Stipendiaten, die zum Sommersemester hinzugekommen sind, die Förderbescheide zu übergeben. Dieses Stipendium an der OTH Amberg-Weiden wird in Kürze wieder in seinen neuen Durchgang starten. Ab September ist für alle immatrikulierten Studierenden, auch Erstsemesterstudierende, eine Bewerbung möglich.Weitere Informationen zu Stipendium und Vergabekriterien gibt es auf der Webseite der Hochschule er.