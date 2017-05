Seltsame Löcher in Köpfen, Bestattungen in Bauchlage und mit Steinen beschwerte Skelette. Fast wöchentlich bringt die Ausgrabungsstelle auf dem Bürgerspitalgelände neue aufregende Fakten aus der Amberger Stadtgeschichte ans Tageslicht. Nachdem zuletzt die Pestgräber aus den Jahren 1349 und 1350 im Mittelpunkt standen, ist das Grabungsteam um Mathias Hensch nun ganz unten angekommen auf dem ehemaligen Friedhof neben der Spitalkirche.

Doch wie alt ist die eigentlich? Baugeschichtlich stammt sie aus der Zeit der Spitalstiftung durch den Bayernherzog Ludwig IV. - also vom Anfang des 14. Jahrhunderts. Doch die archäologischen Spuren lassen vermuten, dass an dieser Stelle schon über Jahrhunderte eine Kirche oder Kapelle stand, die Johannes dem Täufer geweiht war.Bei den Ausgrabungen fanden sich jetzt nämlich die Reste eines keltischen Hügelgrabes. An sich in der Oberpfalz nichts ungewöhnliches. Diese Grabbauten der Hallstattzeit, die ungefähr 700 vor Christi Geburt entstanden sind, gibt es in unserer Region in relativ großer Zahl. Damals, so erläutert es Mathias Hensch, wurden die Toten verbrannt und erst anschließend in den steinernen Hügelgräbern beigesetzt. Meist war es die Asche mehrerer Leichen, die so bestattet wurde.Im vollständig zerstörten Hügelgrab neben der Spitalkirche fanden sich neben den typischen Ascheresten auch noch Knochen und Keramikscherben. "Möglicherweise haben die Angehörigen hier einen rituellen Leichenschmaus gefeiert und die Tonschüsseln anschließend zerstört", vermutet Hensch. Damit sei aber auch erwiesen, dass sich zu der frühen Keltenzeit im siebten Jahrhundert vor Christus, dem Anfang des Eisenzeitalters, schon Menschen an den Ufern der Vils niedergelassen hatten.Doch warum ist der Grabhügel zerstört? Auch dafür hat Mathias Hensch eine einfache Erklärung: Im 8. Jahrhundert beginnt die Christianisierung der heutigen Oberpfalz. Seiner Einschätzung nach wurde zu dieser Zeit eine Kirche bewusst mitten in das keltische Gräberfeld gebaut. "Es könnte ein Symbol sein für den Sieg des Christentums über das Heidentum." Sehr wahrscheinlich gehen die Ursprünge der Spitalkirche also auf diese frühkarolingische Zeit zurück. Und damit dürfte Amberg deutlich älter sein, als die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1034 über lange Zeit vermuten ließ.