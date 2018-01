Tiere wie Zebras oder Tiger sind sicherlich schön anzuschauen. Doch mit der Stadt Amberg haben sie nicht viel bis gar nichts zu tun. Leicht missverständlich wurde offenbar das in der Zeitung und im Internet veröffentlichte Bild zur Gestaltung der neuen Parkhausfassade in der Marienstraße aufgefasst.

Beeinflusst von dem Foto, das eine Zebra-Herde zeigte, gingen bei der Stadt, die um Gestaltungsvorschläge gebeten hatte, hauptsächlich Tiermotive ein. Geplant war das anders, heißt es dazu aus dem Rathaus. Das Beispiel zeige ein Gebäude am Heidelberger Zoo. Dort böten sich Tiermotive an. Für die Fassade in Amberg, die zur Regensburger Straße gewandt sein wird, dürfe gerne eine Abbildung mit Bezug auf die Stadt, ein Foto, ein Kunstwerk oder ähnliches her. Näheres zu den technischen Daten erfahren alle Interessierten auf der Website der Stadt Amberg. Dank die Ideen der Bürger soll der Jury, unter anderem mit OB Michael Cerny, eine möglichst große Auswahl vorgelegt werden. Am Ende dürfen sich zwei Gewinner über je 1500 Euro Preisgeld freuen. Zwei deswegen, da die sogenannte Lisenen-Fassade zwei Gesichter haben wird. Die Front ändert sich je nach Blickwinkel, ähnlich wie bei einem Hologramm. Bis jetzt sind über 20 Vorschläge eingegangen, teilt der zuständige städtische Referent, Bernhard Mitko, dazu auf Nachfrage mit. Auch wenn diese jetzt noch geheim bleiben müssten, sollen sie doch noch vor dem Jury-Urteil ohne Namensnennung veröffentlicht werden.Wer am Preisausschreiben teilnehmen möchte, kann seine Vorschläge per E-Mail an presse@amberg.de oder bernhard.mitko@amberg.de schicken. Einsendeschluss ist am Freitag, 19. Januar, 24 Uhr.