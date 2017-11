Der nur Frauen zugängliche Service-Club Soroptimist International hat einen quasi natürlichen Verbündeten gefunden. Abermals arbeitet er mit dem Sozialdienst katholischer Frauen zusammen.

Amberg. (exb) Nach zwei Jahren erfolgte zum 1. Oktober der turnusgemäße Vorstands-Wechsel bei dem ausschließlich weiblich geprägten Service-Club Soroptimist International (SI) Amberg-Sulzbach. Susan Batten-Seidl folgte als neue Präsidentin auf Sigrid Nordhus-Hantke.Bei der Amtsübergabe resümierten die Frauen die zurückliegenden beiden Jahre. Besonders habe sich SI innerhalb der übergreifenden Aktion "Nein zu Gewalt an Frauen" engagiert, die jeweils im November stattfindet und im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Sozialdienst katholische Frauen (SkF) und den Gemeinden im Landkreis organisiert wurde.Außerdem stünden der Weihnachtsmarkt im Kulturstift und die Unterstützung der Lesepaten der Freiwilligenagentur fest im Programm des Clubs. Während der ausgeklungenen Präsidentschaft wurde der Frauenpreis des Clubs 2016 zum zweiten Mal verliehen, und zwar an Gerda Schommer, die Gründerin des Fördervereins zur Unterstützung krebskranker Kinder.Gemeinsam mit acht weitern Clubs der Metropolregion Nürnberg wurde der SI-Kunstpreis dieses Jahr in Forchheim an die Fürther Künstlerin Kathrin Hensel vergeben. Bereits unter der neuen Präsidentschaft veranstaltete der Club erfolgreich einen österreichischen Abend im Kulturstift unter dem Motto "Wien bleibt Wien". Erwirtschaftete Spenden im vierstelligen Bereich kommen dem geplanten neuen Frauenhaus in Amberg zugute.