Sucht ist eine Krankheit. Egal, ob Drogen, Alkohol, Medikamente oder Spiele. Eine neue Selbsthilfegruppe möchte Wege aus einer derartigen Abhängigkeit aufzeigen und Betroffenen ein Leben ohne Sucht ermöglichen.

Viele wissen nicht, wie sie mit ihrer Sucht umgehen sollen Sabine Colter, Suchtberaterin

Wege, die in eine Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen führen, gibt es viele. Wesentlich schwerer ist es, wieder aus dem Suchtkreislauf herauszufinden. Nun gibt es eine neue Selbsthilfegruppe in Amberg: Sie trägt den Namen Leben ohne Sucht und möchte ein entsprechender Wegweiser sein.Vor einem halben Jahr absolvierte Sabine Colter ihr Studium zur Suchtberaterin. Den entscheidenden Anstoß dazu hatten entsprechende Erfahrungen in ihrem Bekanntenkreis gegeben. Colter hat sich nun dazu entschlossen, mit ihrem Fachwissen den Betroffenen zur Seite zu stehen und sie beim Ausstieg aus der Sucht zu unterstützen. Bald auch in Amberg. Die Arbeit ist jedoch mühsam, erzählt die Initiatorin der neuen Selbsthilfegruppe. Schließlich könnten Abhängige, die nicht im Zusammenhang mit ihrer Sucht straffällig werden, nicht zu einem Entzug gezwungen werden."Zu einer Selbsthilfegruppe traut sich von selbst zunächst keiner zu kommen", weiß Manuel Woyschnitzka. Er ist Leiter einer entsprechenden Selbsthilfegruppe in Vohenstrauß. Er und seine Mitstreiter haben im dortigen evangelischen Gemeindehaus Unterschlupf gefunden. Hier treffen sich mittlerweile zwölf Betroffene regelmäßig. In Weiden gehören acht Menschen einer vergleichbaren Gemeinschaft an, sie trifft sich im Altenheim der Arbeiterwohlfahrt. In Amberg ist die neue Selbsthilfegruppe von Colter noch nicht so weit, sie sucht nach einer festen Anlaufstelle. Bis die Gruppe hier Fuß gefasst hat, wird sie deshalb noch übergangsweise mit Vohenstrauß eng zusammenarbeiten."Viele wissen nicht, wie sie mit ihrer Sucht umgehen sollen", stellt Colter grundsätzlich fest. In der Gruppe bestehe die Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre und unter professioneller Begleitung offene Gespräche zu führen. Betroffene können sich so durch ihre in der Regel sehr ähnlichen bis identischen Erfahrungen im Suchtbereich gegenseitig eine Stütze sein, ein Gruppenbewusstsein aufbauen und gegenseitig stärken.Fünf Betroffene der Selbsthilfegruppe Leben ohne Sucht aus Vohenstrauß, haben sich bereiterklärt, im Zuge der Aufbauarbeit in Amberg über ihre Erfahrungen zu sprechen. Danach wurde vereinbart, sich nunmehr künftig regelmäßig 14-tägig mittwochs um 18 Uhr in Räumen der hiesigen Arbeiterwohlfahrt (Kontakt: Sabine Colter, 0151/75 09 13 69) zu treffen.