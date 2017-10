Wie die neuen türkisfarbenen Sitzmöbel in der Innenstadt aussehen, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Seit Donnerstagmittag ist nun auch klar, wie die roten Exemplare aussehen, die exklusiv im Maltesergarten stehen, Mitarbeiter des Betriebshofs platzierten drei Stück auf dem noch grünen Rasen und sorgten so für einen an dieser Stelle ungewohnten Farbtupfer.

Bevor es sich aber die ersten Neugierigen bequem machen konnten, mussten die Sitz- und Liegeflächen noch mit Wasser befüllt werden. Auch diese Aufgabe übernahm das städtische Personal. Bild: Kosarew