Der neue Kommandeur der Sanitätszentren der US-Army in Hohenfels, Grafenwöhr, Vilseck, Ansbach und Stuttgart, Colonel Mark D. Swofford, hat den Verantwortlichen des Klinikums St. Marien laut einer Pressemitteilung jetzt seinen Antrittsbesuch abgestattet. "Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Haus", erklärten Klinikumsvorstand Manfred Wendl und Dr. Harald Hollnberger, der Ärztliche Direktor, bei der Begrüßung. Die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Kollegen habe in der Vergangenheit stets sehr gut funktioniert: "Das möchten wir natürlich auch in Zukunft so beibehalten."

Mit Oberstleutnant Rose Smyth, der Kommandeurin der US-Health Clinic Grafenwöhr, Oberstleutnant Luther Wiest und Oberst Andrew Powell besichtigte Swofford unter anderem die Zentrale Notaufnahme, die Stroke Unit (eine spezielle Station für Schlaganfall-Patienten), die Radiologie und die Frauenklinik. Höhepunkt des Rundgangs war die Besichtigung des Hubschrauberlandeplatzes."Ich freue mich, dass wir mit dem Klinikum St. Marien einen starken Partner bei der medizinischen Versorgung unserer US-Bürger hier in der Region haben", wird Swofford in der Mitteilung zitiert, in der es auch heißt: "Ich möchte auf die guten Beziehungen, die in der Vergangenheit zwischen dem Klinikum St. Marien Amberg und uns geknüpft wurden, in Zukunft auch aufbauen."