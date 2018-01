Das Landgericht Amberg verfügt seit kurzer Zeit über ein Hybrid-Fahrzeug der Marke BMW als Dienstwagen für den Landgerichtspräsidenten. Mit dem neuen Auto für Harald Riedl ist es laut einer Presse-Info zumindest im Stadtbereich möglich, elektrische betrieben zu fahren. Die Reichweite liege bei etwa 40 Kilometern. Das Fahrzeug sei auf der Grundlage des Konzepts zur Stärkung der Elektromobilität als Leasing-Wagen angeschafft worden.

Auch das ist neu am Landgericht: Alle Wachtmeister sind mittlerweile mit der neuen blauen Dienstuniform ausgestattet. In der Mitteilung heißt es zudem, dass sechs Justizwachtmeistern das Deutsche Sportabzeichen in Gold beziehungsweise einmal in Silber verliehen werden. Belohnung ist ein Tag Sonderurlaub.Bei der Vorstellung der neuen Kleidung und des neuen Dienstwagens wurden außerdem zwei Beförderungen ausgesprochen. Die Justizoberwachtmeisterinnen Ingrid Schedl und Andrea Greil dürfen sich jetzt Hauptwachtmeisterinnen nennen.Zudem wurde Jubilar Robert Liermann bei dem Treffen für 25 Jahre im Dienst der Justiz ausgezeichnet.