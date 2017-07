Die Pflege und Betreuung von Demenzkranken geht oft an die Substanz. Der Malteser Hilfsdienst bietet jetzt eine neue Form der Unterstützung für Erkrankte und Angehörige an.

Seit knapp über einem Jahr gibt es nun schon die Fachstelle für pflegende Angehörige in Trägerschaft des Malteser Hilfsdienstes (MHD). Und sogar schon etwas länger bieten die Malteser ihren Besuch- und Entlastungsdienst Demenz (BED) an, um Menschen mit demenziellen Veränderungen und ihren Angehörigen Hilfestellungen bieten zu können. Nun startet der MHD ein neues Demenz-Betreuungsangebot - das "Café Malta". Birgit Hübner, Leiterin der Fachstelle und der MHD-Demenzdienste ist auch für das neue Angebot zuständig. "Ähnlich wie bei unserem Besuchsdienst, bei dem ausgebildeten Demenzhelfer stundenweise die Betreuung von Menschen mit Demenz zu Hause betreuen, trägt auch das Café Malta zur Entlastung der pflegenden Angehörigen bei", erläutert Hübner.An Demenz Erkrankte bräuchten viel Nähe und Aufmerksamkeit. Oft sei die Betreuung von Dementen eine Aufgabe, die die Angehörigen nahezu rund um die Uhr in Anspruch nimmt. "Die pflegenden Angehörigen opfern sich regelrecht auf, und stellen eigene Bedürfnisse hinten an", erzählt Hübner. Carsten-Armin Jakimowicz, Diplom-Religionspädagoge und MHD-Stadt- und Kreisbeauftragter, ergänzt: "Die psychosoziale Belastung der Pflegenden wird mit dem Verlauf der demenziellen Veränderung, sozusagen schleichend, immer größer. Viele gehen an die Grenzen der Belastbarkeit - und oft darüber hinweg."Hier wollen die Malteser mit ihren Demenzangeboten ganz gezielte Unterstützung anbieten. Dabei bietet gegenüber dem Besuchsdienst zu Hause das Café Malta für die von Demenz betroffenen Menschen aber etwas Besonderes: Das Erleben von Gemeinschaft. "Gemeinsam mit anderen Menschen bei Kaffee und Kuchen sitzen und in alten Zeiten schwelgen, gemeinsames Singen und Spielen ist ganz wesentlich", skizziert Hübner das Konzept des Café Malta. Dabei sollen verschiedene Aktivitäten helfen, Fähigkeiten und Talente der von Demenz Betroffenen zu erkennen, anzuregen und möglichst lange zu erhalten. Je nach Interesse und "Tagesform" der Besucher werden verschiedene Aktivitäten integriert.Ab Mittwoch, 26. Juli, zunächst an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat öffnet das Café Malta von 14.30 bis 17 Uhr im Pfarrheim Heilige Familie an der Karlsbader Straße seine Türen. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Fachstelle, 09621/4933-50, E-Mail: birgit.huebner@malteser.org.