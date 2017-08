"Dekon P" heißt das rund 250 000 Euro teure Gerät, das ab sofort den Fuhrpark der Amberger Feuerwehr verstärkt. Der Katastrophenschutzbeauftragte der Stadt, Thomas Forster, durfte jetzt mit Vertretern der Feuerwehr nach Mühldorf am Inn zur Übergabe des Fahrzeugs reisen. Der "Dekon P" war eines von 83 neuen Einsatzfahrzeugen für den Katastrophenschutz in Bayern, die dort offiziell in Dienst gestellt wurden.

Der Gerätewagen kommt bei Gefahrstoffunfällen zum Einsatz. "In dem Wagen kann bei Bedarf ein Dekontaminationsplatz eingerichtet werden, um Einsatzkräfte und Betroffene, die mit gefährlichen Substanzen in Berührung gekommen sind, zu reinigen und von den schädlichen Stoffen zu befreien", erklärt Forster. In aller Regel würden diese Fahrzeuge überregional eingesetzt und könnten dazu von den Katastrophenschutzstellen angefordert werden. Die Übergabe in Mühldorf war Chefsache: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings (CDU), drückten den Verantwortlichen die Fahrzeugschlüssel in die Hand. Laut einer Presse-Info der Stadt hat jede Kreisverwaltungsbehörde in Bayern einen "Dekon P" erhalten. Der Motor bringt es auf 340 PS. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 16 Tonnen. Allradantrieb kann zugeschaltet werden.