Pastoralreferent Christian Irlbacher ist in der Pfarrei St. Konrad kein Neuling mehr. Seit 1. September 2017 besetzt er eine halbe Stelle. Für ihn ist der Neujahrsempfang aber eine gute Gelegenheit, sich der Pfarrfamilie noch einmal vorzustellen.

St. Konrad 2017 2608 Katholiken mit Erstwohnsitz im Pfarrgebiet von St. Konrad



18 Taufen



19 Erstkommunionkinder



24 Firmlinge



2 Trauungen



32 Beerdigungen



20 Kirchenaustritte mit Erstwohnsitz in St. Konrad



1 Kircheneintritt (hae)

Ammersricht. (hae) Daniele Ballach, Sprecherin des Pfarrgemeinderats, freute sich, dass viele Ammersrichter der Einladung zum mittlerweile vierten Neujahrsempfang gefolgt und ins Pfarrzentrum gekommen waren. Der Dank gilt dabei stets den vielen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.Der noch relativ neue Pastoralreferent Christian Irlbacher versprach den Pfarrangehörigen, den nicht leichten Spagat zwischen der Seelsorgearbeit in St. Konrad und den Aufgaben als Bildungsreferent bei der Katholischen Erwachsenenbildung so gut wie möglich zu meistern.Pfarrer Michael Jakob nutzte die Gunst der Stunde, um sich für die vergangenen sieben Jahre, in denen er bereits in der Pfarrei wirken darf, zu bedanken. "Wir haben eine sehr lebendige Pfarrei", sagte der Seelsorger stolz angesichts einer von Jahr zu Jahr größer werdenden Liste von Helfern aus Vereinen, Verbänden, Gruppierungen und Sachausschüssen. Auch Einzelpersonen bringen sich ein. Sein Dank galt auch Pfarrer Heinrich Arweck von der benachbarten evangelischen Auferstehungskirche für die gelebte Ökumene.Als besondere Ereignisse des vergangenen Jahres hob Michael Jakob die Neugestaltung der Seitenkapelle, die große Visitation der Pfarrei durch Regionaldekan Ludwig Gradl und die frühzeitige Rückzahlung der letzten Rate des für den Orgel-Kauf aufgenommenen Darlehens hervor.Bei seinem Ausblick auf 2018 kündigte der Pfarrer einige Jahrestage und Termine an. Am Sonntag, 25. Februar, finden wieder Pfarrgemeinderatswahlen statt. Der Amberger Firmtag ist am Samstag, 5. Mai. Die Erstkommunion steht in der Pfarrei St. Konrad am Donnerstag, 10. Mai, auf dem Programm. Die Wahlen der Kirchenverwaltung sind für Sonntag, 18. November, vorgesehen. Besondere Erwähnung verdient laut Michael Jakob das Bruder-Konrad-Jahr in der Diözese Passau, weil sich am Samstag, 22. Dezember, der 200. Geburtstag des Ammersrichter Pfarrpatrons jährt. Auf dem Kalender steht am Sonntag, 4. März, ein Auftritt des Chorensembles EverySing. Mit weiteren Chören und dem Symphonischen Blasorchester St. Vitus (Burglengenfeld) wird die Missa Katharina von Jakob de Haan aufgeführt.