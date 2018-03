Einen Wechsel auf dem Posten der Schriftführerin hat es bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Périgueux gegeben: Dieses Amt übt künftig Elisabeth Engelhard aus. Ansonsten bestätigten die Mitglieder die bewährte Führungsriege mit Anne-Marie Brey als Vorsitzender, Eugen Burger als deren Stellvertreter und Herta Hummel als Schatzmeisterin in den Ämtern. Die Revisoren sind wie bisher Elfie Wagner und Erwin Schmidt.

Der Verein blickte voraus auf diverse Aktivitäten wie das Boule-Turnier und die Betreuung der Praktikanten aus Ambergs Partnerstadt. Ein Höhepunkt dürfte das "dîner en blanc" im Sommer werden, wenn die Mitglieder beim Vesunaturm in Picknicklaune das typische französische Lebensgefühl à la savoir vivre aufleben lassen. Diverse Stammtische, eine spezielle Stadtführung in Erlangen auf den Spuren der Hugenotten sowie ein französischer Kochkurs werden das abwechslungsreiche Vereinsleben heuer abrunden. Im kommenden Jahr steht den Freunden von Ambergs Partnerstadt ein besonderer runder Geburtstag ins Haus: die zehnte französische Filmnacht, was entsprechend gefeiert werden soll.