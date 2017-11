Im Sommer war Wilhelm Skopp neun Tage im Klinikum. Und weil ihm langweilig war, setzte er sich ins Foyer und machte Stichproben, wie viele Besucher sich beim Betreten von St. Marien tatsächlich Hände desinfizieren. Das Ergebnis enttäuscht ihn.

Nur 22 Prozent

Leere Spender

Keine Rückmeldung Seine Beobachtungen zur Händedesinfektion durch Besucher im Eingangsbereich des Klinikums, seine Erhebung und seine statistische Auswertung: All dies hat Wilhelm Skopp bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus auch auf dem Patientenfragebogen zur Zufriedenheit im Klinikum notiert. Obwohl er seinen Namen und seine Telefonnummer vermerkt hatte, habe er keine Rückmeldung darauf bekommen. "Das hätte ich mir schon erwartet", erklärt er. (san)

Am Haupteingang, auf den Stationen und in den Krankenzimmern sind Spender zur Händedesinfektion angebracht. Besucher sollen sie nach und vor dem Krankenbesuch nutzen. "Es wäre schön, wenn sie es auch täten", sagt Wilhelm Skopp. Er war im Juli neun Tage im Klinikum. In dieser Zeit setzte er sich zu unterschiedlichen Zeiten ins Foyer und zählte die Leute, die beim Betreten von St. Marien sich auch die Hände desinfizierten. "Mir war langweilig", sagt er über seine Motivation. Vor drei Jahren war seine Frau eine gute Woche zur Behandlung in St. Marien. Auch damals habe er eine Strichliste über die Händedesinfektion geführt. "Das Ergebnis damals war ähnlich wie heuer", erklärt er.An vier Tagen habe er zu unterschiedlichen Zeiten jeweils 45 Minuten lang den Eingangsbereich beobachtet. "Von 604 Besuchern waren es 471 Personen, die keine Notiz von dem Gerät nahmen." Das heißt, 78 Prozent der Leute hätten sich nicht die Hände desinfiziert. "Lediglich 22 Prozent taten dies." Nicht erfasst hat Skopp die Patienten, die zum Luftschnappen oder zum Rauchen nach draußen gegangen und wieder zurückgekehrt waren. "Die erkennt man ja klar als Patienten."ilhelm Skopp glaubt, dass es bei denjenigen, die sich nicht die Hände desinfizierten, aus purer Inakzeptanz geschah. Vielmehr ist seiner Meinung nach der Spender nicht so richtig im Blickfeld. Wer die Eingangstür betritt, richtet seinen Blick auf die große Infotafel. Rechts daneben, eher unscheinbar, befinde sich der Desinfektionsspender. Dieser sei ganz in Weiß, so dass er sich auch farblich nicht abhebe. Hinweise auf die Desinfektionsmittelspender müssten wesentlich deutlicher und plakativer sein, fordert Skopp. "Der Spender fällt an dieser Stelle überhaupt nicht auf", bemängelt der ehemalige Patient und plädiert für "schreiende Verkehrssignale wie Halt oder Stopp". Auch die Beschriftung am Gerät selbst sei relativ klein und nur in Deutsch sowie ein bisschen in Englisch. "Sonst ist da nichts." Wilhelm Skopp findet, dass die Platzierung des Spenders so sein müsse, "dass man daran gar nicht vorbeikommt". Der Amberger, der ehemals bei einem großen Konzern in der Organisation beschäftigt war, bringt einen Vorschlag: "Könnte man den Desinfektionsspender mit einem davon abhängigen Eingangs-Drehkreuz koppeln, so wäre eine nahezu 100-prozentige Desinfektion zu erreichen." Er schränkt sogleich ein, dass diese Idee nicht praktikabel sei. "Aber Gedanken darüber sollte man sich trotzdem machen."Skopp fragt sich, ob es bei leerem Tank des Spenders ein Signal zum Auffüllen gibt. Er habe beobachtet, wie Besucher zwei Mal an der Pforte auf den leeren Tank hinweisen mussten. "Nebenbei bemerkt, reicht eine Füllmenge von einem Liter Flüssigkeit nicht sehr weit, vor allem, wenn man ein Nutzungsziel von 100 Prozent im Sinn hat."