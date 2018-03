Da lässt nicht nur der Smiley die Mundwinkel enttäuscht hängen: Auch die Gemeinde Freihung hätte sich im ersten Versuch mehr von den nicht ganz billigen Geschwindigkeitsmessungen in ihren Ortsteilen erwartet. Wenigstens, dass sie kostendeckend laufen, was bisher nicht der Fall war. Da strahlt kein grünes Lachgesicht und auch nicht der Gemeinderat.

Stoff für neue Ratsdebatte

Wann lohnt es sich besser?

Von 37 Gemeinden nur 8 im Plus Ende 2014 wurde in Amberg der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz aus der Taufe gehoben. Mitte 2015 nahm er dann seine Arbeit auf und wuchs rasch von elf Gründungsmitgliedern auf mittlerweile 51 Städte und Gemeinden.



Aktuell hat laut Geschäftsstellenleiter Maximilian Köckritz Rieden vom schon länger bestehenden Zusammenschluss zur Verkehrsüberwachung Oberpfalz-Mitte mit Sitz in Ursensollen zum Amberger Verbund gewechselt, und auch von Schmidmühlen sowie anderen Interessenten lägen Aufnahmeanträge vor. "Mit vielen weiteren Gemeinden aus der Oberpfalz und den angrenzenden Landkreisen stehen wir im Gespräch", so Köckritz, der allerdings auf Nachfrage einräumt, dass es das in Freihung diskutierte Problem nicht nur dort gibt.



Im Gegenteil: Beim Blick auf die "Abrechnungen aller betreuten Gemeinden seit Gründung des Zweckverbands bis Ende 2017" stellte der Geschäftsstellenleiter fest, dass "von 37 Gemeinden acht einen Überschuss erzielt haben". Alle anderen hätten mehr Ausgaben als Einnahmen gehabt. Köckritz erläuterte, dass "die Arbeit des Zweckverbands ihren Preis hat - dafür gewinnt spürbar die Sicherheit in den Gemeinden". Die Beanstandungsquoten hätten sich von Messung zu Messung reduziert und auch die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten seien nachweislich geringer geworden.



"Gemeinsames Ziel all unserer Mitglieder ist eine spürbare Erhöhung der Verkehrssicherheit", hob Köckritz hervor, "diese erreichen wir insbesondere durch freie Rettungswege und angepasste Geschwindigkeit. Durch unsere Tätigkeit gelingt uns das in unseren Gemeinden regelmäßig." (ath)

