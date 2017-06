Er hätte sich vielleicht besser aufwärmen sollen: Oberbürgermeister Michael Cerny hat sich beim Fußballspiel gegen den FC Sternstunden die Achillessehne gerissen. Jetzt ist er mit Krücken unterwegs - genauso wie die 3. Bürgermeisterin.

Ich bin gestartet und irgendwie weggerutscht. Und schon hat es in der Wade gestochen. Oberbürgermeister Michael Cerny

Die Stadtspitze ist quasi lahmgelegt - und das ausgerechnet zum Altstadtfest. "Ich will bei der Eröffnung am Samstag auf jeden Fall dabei", sagte Michael Cerny nach der Operation am Klinikum. "Ansonsten muss mich jetzt halt der Martin Preuß vertreten." 3. Bürgermeisterin Brigitte Netta jedenfalls kann nicht einspringen. Sie hat sich vor einigen Tagen den Knöchel gebrochen.Aber der Reihe nach: "Das ist ganz blöd gelaufen", erzählt der Oberbürgermeister. Am vergangenen Samstag war er beim Benefiz-Spiel zum 70-jährigen Jubiläum des SC Germania aufgelaufen. "Ich bin gestartet und irgendwie weggerutscht. Und schon hat es in der Wade gestochen." Humpelnd verließ der Rathauschef das Spielfeld in der Meinung, er habe sich einen Muskel gezerrt. Am Montag absolvierte er noch ein paar Termine, gratulierte einer Mitarbeiterin zum Geburtstag und schaute unter anderem auf der Gailoher Kirwa vorbei. Am Dienstag aber ließ er seinen Fuß im Klinikum untersuchen. "Ich bin um 7 Uhr rein, um 10 war die Operation und um 12 war ich auf Station."Am Mittwoch lachte Cerny schon wieder und tippte im Krankenbett auf seinem Tablet herum. Seine Mitarbeiter haben ihm die Post und die Unterschriftenmappe vorbeigebracht. Cerny will die wichtigsten Termine wahrnehmen und nächste Woche auch an seinen Schreibtisch zurückkehren. "Gerne wäre ich bei der Fronleichnamsprozession mitgegangen", sagt er. "Aber das geht halt heuer nicht." Bis Ende August wird es mindestens dauern, bis der Rathauschef wieder gesund ist.Das Verletzungspech im Rathaus setzte bereits vor etwa zwei Wochen ein. 3. Bürgermeisterin Brigitte Nettan brach sich auf dem Nachhauseweg von der Amberger Running-Night den Knöchel. "Ich bin auf dem Bürgersteig hingefallen", erzählt sie. "Da war irgendeine Schwelle, ich bin gestolpert und einfach sehr unglücklich gefallen." In Trippelschritten schaffte es die Bürgermeisterin noch nach Hause, legte das Bein hoch und dachte - ähnlich wie Leidensgenosse Michael Cerny - drei Tage lang: "Das wird schon wieder!"Der Unfall passiert am Samstag, 3. Juni, und erst am Dienstag ging Netta zum Arzt. Der Bruch musste operiert werden. Ein Nagel und eine Metallplatte halten den Knochen jetzt zusammen. Nach einer Woche wurde die Bürgermeisterin aus dem Klinikum entlassen - am Tag, bevor Cerny wegen seiner gerissenen Achillessehne das Krankenhaus aufsuchte. "Die haben hier gute Arbeit geleistet", lobte auch Netta das Team von St. Marien. Sie wird nun ebenfalls mehrere Wochen lang mit einem Spezialschuh und Krücken unterwegs sein.Ihre Termine wolle sie "bewusst auswählen", das betreffe auch ihren Hauptberuf als Kindergartenleiterin. Der Knöchelbruch gilt übrigens als Arbeitswege-Unfall. Netta war an dem Abend ja dienstlich als Bürgermeisterin unterwegs. (upl)