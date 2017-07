Am Bahnübergang in der Sandstraße rattern die Züge vorbei, direkt gegenüber an der Schlachthausstraße stampfen derzeit die Baumaschinen im Takt. Sie bereiten ein bereits abgeräumtes Grundstück für die Errichtung einer neuen Wohnanlage vor.

Hier in Hanglage soll ein Block mit 21 hochwertigen Eigentumswohnungen und einer Gewerbeeinheit entstehen. Letztere liegt sozusagen an der Stirnseite ebenerdig an der Schlachthausstraße, während sich das ganze Gebäude dem Gelände folgend bis hinunter zur Lerchenstraße erstreckt. Im Bildhintergrund ist die Rückseite der Neuapostolischen Kirche am noch etwas weiter unten gelegenen Schießstätteweg zu sehen, an dem sich auch die Kleingartenanlage An der Vils befindet. Wegen dieser Nähe zum Fluss trägt das Projekt den Titel "Wohnen an den Vilsauen".Bauherr ist die IBC Immobilien GmbH Weiden der Reber-Unternehmensgruppe mit dem Amberger Architekturbüro Ziegler. Sie investiert nach eigener Auskunft rund 5,7 Millionen Euro für den Neubau, der im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein soll. Bild: Huber