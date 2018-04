München. Ein dickes Ei hat der Osterhase am Samstag einer Oberpfälzerin ins Nest gelegt. Rund 850.000 Euro gewann die Frau im Lotto.

Erfolg hatte sie mit den sechs Richtigen 1, 8, 12, 15, 46 und 48, teilte Lotto Bayern am Dienstag in München mit. Zudem tippte sie drei weitere Felder und nahm an den Zusatzspielen 77 und Super 6 teil - insgesamt investierte sie 7,75 Euro und erhielt am Ende exakt 849 924,40 Euro.