Mit massiven Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Dienstag Tausende Beschäftigte den Druck vor den nächsten Tarifverhandlungen erhöht. Für Mittwoch ruft die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Aktionen auf. Betroffen ist auch die Oberpfalz.

Zweckverband Steinwaldgruppe

Betriebsteile der Kliniken Nordoberpfalz AG (z. B. Krankenhaus Tirschenreuth, Waldsassen, Neustadt, Kemnath und NEW LIFE, Technik)

Stadt Tirschenreuth

Stadtwerke Tirschenreuth

Bundeswehrdienstleistungszentrum Amberg (mit den Standorten Amberg, Weiden, Grafenwöhr)

Markt Wernberg

Stadt Weiden mit Verwaltung, Stadtgärtnerei und Bauhof

Stadtwerke Weiden mit Klärwerk, Verwaltung, Wasserwerk, Werkstatt und Freizeitzentrum WTW

Sparkasse Oberpfalz Nord

Agentur für Arbeit Weiden mit Servicecenter

Jobcenter Weiden-Neustadt

Stadt Teublitz

Sparkasse Schwandorf

Stadt Schwandorf

Landratsamt Schwandorf

Stadtwerke Burglengenfeld

Sparkasse Amberg

Klärwerk Theuern

Stadt Amberg mit Verwaltung, Bauhof und Gärtnerei

Stadt und Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg

Jurawerkstätten Sulzbach-Rosenberg

Stadt und Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf.

Agentur für Arbeit Regensburg

Jobcenter Regensburg

Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg

Stadt Regensburg (mit Verwaltung, Klärwerk, Müllabfuhr, Straßenreinigung, Bauhöfe, Gartenamt, Poststelle, Stadtbücherei, Jugendamt)

REWAG und REWAG Netz GmbH

Theater Regensburg

MedBo

Regensburger Fuhrparkservice GmbH (RFG)

Landratsamt Regensburg

Markt Lappersdorf

„Nach einem erfolgreichen Auftakt im Bezirk Oberpfalz in den Regensburger Kitas, Horten, Krabbelgruppen und Mittagsbetreuungen am Dienstag mit weit über 150 Kolleginnen und Kollegen setzen wir die Warnstreiks im Bezirk Oberpfalz in anderen Dienststellen am Mittwoch fort", erklärt Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner. "Damit ist die Oberpfalz flächendeckend vom Warnstreik betroffen."