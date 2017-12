Der heiligen Barbara als Schutzpatronin der Bergleute kommt bei der Landsmannschaft der Oberschlesier auch in Amberg eine ganz besondere Bedeutung zu. Heuer beging die wohl älteste Kreisgruppe Deutschlands unter der Leitung von Claudia Sattler-Graf bereits die 68. Barbarafeier. Auffällig war, dass sich unter den zahlreichen Gästen aus ganz Deutschland im voll besetzten Saal des ACC-Restaurants viele junge Leute befanden, die reges Interesse an Brauchtum, Tracht und Geschichte der Oberschlesier zeigten.

Mit viel Herzblut hatten Sattler-Graf und ihr Team auch in diesem Jahr wieder ein aufwendiges Programm mit Gedichten und Volkssagen zum Schmunzeln, traditionellen Liedern und Kurzvorträgen vorbereitet. Auch eine Tombola gab es. Die Gäste, die teils in Tracht gekommen waren, wurden mit oberschlesischen Spezialitäten verwöhnt. Das obligatorische Eisbeinessen fehlte nicht. Die Kapelle Rzepka sorgte für die musikalische Untermalung.Danach wurde die Barbarafeier offiziell mit dem Prolog eröffnet, den Isabella Graf in Tracht vorlas. Claudia Sattler-Graf übernahm die Begrüßung. Sie hatte im Jahr 2005 ihren Vater Walter Sattler als Kreisvorsitzende beerbt und sagte: "Das Barbarafest gehört zur jährlichen Brauchtumspflege in der Tradition Oberschlesiens, was nicht von ungefähr kommt, denn Oberschlesien war geprägt von der Erschließung der einst so ergiebigen Kohle- und Erzvorkommen." Dass man in Deutschland überhaupt noch von der Heimat Oberschlesien spreche, sei in erster Linie der große Verdienst der Landsmannschaften. Sattler-Graf ließ zudem wissen, dass der Dachverband der Landsmannschaften und Landesverbände heuer sein 60-jähriges Bestehen feiert. Da die Amberger bereits zur 68. Barbarafeier eingeladen hatten, liege die Vermutung nahe, dass der Kreisverband bundesweit zu den ältesten gehört. Begegnungen und Treffen wie die Barbarafeier halten laut Sattler-Graf die Kultur der Oberschlesier und die alten Traditionen, wie zum Beispiel Steigerreigen oder Eisbeinessen, lebendig. Wörtlich sagte die Kreisvorsitzende: "72 Jahre nach Flucht und Vertreibung demonstriert unser Fest als Bestandteil des oberschlesischen Lebens aufs Schönste die immer noch lebendige Heimattreue, denn die Verehrung speziell der heiligen Barbara zeigt, dass die Oberschlesier in ihren kulturellen Wurzeln verhaftet bleiben."Am Programm wirkten neben Claudia Sattler- Graf und ihrer Tochter Isabella aus Josef Adamiok, Maria Paris, Waltraud Ameringer und Friedrich Nitschmann mit.