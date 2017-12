Betrug bei Bestellungen im Internet macht die Polizei zur Weihnachtszeit verstärkt aus. Der Pressebericht der PI Amberg liefert drei Beispiele, in denen keine Lieferung erfolgte:

Ein 15-Jähriger kaufte bei einem Berliner Elektronikhandel über dessen Internetseite eine Grafikkarte für 509 Euro. Die Seite wurde inzwischen abgemeldet, das Geld nach Italien transferiert. Eine Ambergerin (40) bestellte bei einem "Fake-Shop" einen Kindersitz für 121,59 Euro. Ein 42-Jähriger überwies 400 Euro für ein Mobiltelefon Samsung S8, das per Kleinanzeigen-Portal angeboten wurde. In allen drei Fällen erfolgte die Bezahlung per Vorkasse. "Seriöse Händler bieten eine Zahlung per Rechnung, Kreditkarte oder über einen Online-Bezahldienst an", mahnt die Polizei.