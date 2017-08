Das war es also, das erste Open-Air-Festival dieser Art in Amberg. Über drei Tage hieß es auf dem Landesgartenschaugelände "Sommer in der Stadt". Die Idee dahinter war, bei freiem Eintritt ein Fest zu organisieren, das bei allen Altersklassen ankommt. Und genau das war der Fall.

Von Andreas BrückmannVor allem am Freitagabend. Bei den Auftritten von Righteous Kill, Tarq Bowen und besonders bei Los Dos y Compañeros war das Areal hinter dem Jugendzentrum rappelvoll. Unter den Besuchern ließ sich auch OB Michael Cerny ein Glas Wein schmecken, hielt Small Talk mit einigen Besuchern und machte das, was das Ziel war - er genoss die Musik. Dass es ihm gefallen haben muss, lässt sich an seinem Facebook-Eintrag nachvollziehen: "Coole Stimmung bei Sommer in der Stadt."Cooler im wahrsten Sinne des Wortes war es am Samstag. Aber erst in den Abendstunden. Am Nachmittag zogen es die Amberger wohl doch eher vor, dem Freibad einen Besuch abzustatten, als dem Festival, das dort um 14 Uhr bereits wieder an Fahrt aufnahm. FEEL.Ikx waren als Auftakt auf der Bühne. Sie hatten das Newcomer-Voting gewonnen und somit den Auftritt auf der Bühne beim Wasserrad. Zu dieser Zeit waren aber erst rund 50 Gäste da. Über den Nachmittag füllte sich das Gelände zusehends mit Besuchern, aber auch der Himmel mit Wolken. Trotzdem war es für Lucky Punch und Jo & The Dudes ein gelungenes Heimspiel.Gleiches gilt für den in Oberpfälzer Mundart rappenden BBou aus der Gemeinde Ensdorf, der neben diesem Auftritt Ende August während seiner Tour Amberg noch einmal die Aufwartung macht und im Blauen Haus in der Unteren Nabburger Straße auftritt. Für den gelungenen Abschluss des zweiten Tages sorgte die Band Skolka aus Österreich.Bereits um 11 Uhr startete am Sonntag das Programm mit dem Regensburger Singer und Songwriter Jakob Brunner. Es war ein Tag für die ganze Familie. Mit Tänzen der Magic Shoes und mit Donikkl, deren Musik nicht nur für die Kleinen, sondern auch die Mamis mithüpfen lässt - wie beim Fliegerlied ("Heit ist so a schena Dog"). Dann folgten die Blechbixn, bevor Internet-Star Willy Nachdenklich mit seinen Texten unterhielt. Für den passenden Schlusspunkt des Open-Air-Konzerts sorgte am Sonntagabend Jay de Alma.