(tk) Wer bei einem Termin die Meinung von vier Chefärzten hören will, sollte am Donnerstag, 16. November, um 18 Uhr ins ACC kommen. Die Spezialisten der Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe (bei Schwandorf) referieren unter dem Titel "Orthopädie bewegt". Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei. Im Anschluss gibt es laut einer Pressemitteilung einen kostenlosen Imbiss für alle. Anmeldungen sind unter 09431/888-488 oder per E-Mail an lindenlohe@hcwagner.com möglich.

Bei dem Treffen wird das komplette Spektrum der Orthopädischen Klinik Lindenlohe abgebildet. Nach einer Begrüßung durch Geschäftsführer Marius Aach werden die vier Chefärzte der Klinik nicht nur je einen Vortrag halten, sondern auch Fragen beantworten. Professor Heiko Graichen, seit 2005 Ärztlicher Direktor und Chefarzt für Allgemeinorthopädie, Rheumaorthopädie und Endoprothetik, erläutert unter dem Titel "Das künstliche Gelenk - wann und wie?" eine der Kernkompetenzen der Klinik, die als Endoprothesen-Zentrum (Maximalversorgung) ausgezeichnet wurde."Das Kreuz mit dem Kreuz! Was tun, wenn der Rücken schmerzt?", lautet das Thema von Privat-Dozent Dr. Konstantinos Kafchitsas. Er leitet in Lindenlohe das Wirbelsäulenzentrum Oberpfalz. "Die Wirbelsäule ist das tragende Element im Körper. Ist auch nur ein kleiner Teil krank oder verletzt, so gerät das ganze System ins Wanken", heißt es. Als Partner für den Sport positioniert Dr. Markus-Johannes Rueth die Klinik am Kreuzungspunkt A 93/B 85. Das Thema des Chefarzts für Sportmedizin und -orthopädie: Bewegung trotz Beschwerden.Ebenso wichtig wie die professionelle orthopädische Versorgung sind laut dem Schreiben auch die begleitende Anästhesie und die klinische Schmerztherapie. Mit Dr. Franz Jürgen Unterburger steht den Orthopäden in Lindenlohe ein erfahrener Chefarzt für Anästhesie, Schmerztherapie und Notfallmedizin zur Seite.Im Vortrag klärt er über die Möglichkeiten der Anästhesie und der begleitenden Schmerztherapie auf.