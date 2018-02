Oswald Sattler, einst Mitglied der Kastelruther Spatzen und mittlerweile als Solo-Künstler unterwegs, beschert den Ambergern nun schon seit einigen Jahren in der Basilika St. Martin ein Weihnachtskonzert. Nicht weniger rührte er nun ausnahmsweise auch einmal im Januar im beinahe ausverkauften ACC die Herzen seiner Zuhörer.

Der Sänger und Gitarrist hatte seine schönsten und erfolgreichsten Lieder mit im Gepäck. In ihnen geht es in erster Linie um die Heimatliebe zu Südtirol und Naturverbundenheit. Moderator Ludwig Rainer hatte ein unterhaltsames Musikerlebnis der besondern Art versprochen und sollte damit richtig liegen.Den Musiker, der die Kastelruther Spatzen mit 18 Jahren gründete, beschrieb er so: "Liebenswert und bescheiden ist er, der durch seine große Stimme besticht und trotz seiner großen Leidenschaft für die Musik seine Heimatliebe und Naturverbundenheit nicht vergisst." Zu hören waren zum Beispiel "Ich könnt' ohne Berge nicht leben", "Bin ein Kind von Südtirol", "Mein Tirol, ich vermisse dich", "Die Stimme der Berge" und "Zum Beten geh i in die Berge".