Wall-E, R2D2 oder RoboCop: Im Kino sind wir an Roboter, die menschliche Züge haben, gewöhnt. Wie sieht es in der Realität aus? Können Maschinen eines Tages etwa Menschen pflegen? Bei einer Art Familientreffen haben auch OTH-Studenten aus Amberg ihren Roboter vorgestellt: Emilie hilft beim Kochen.

Wie weit ist die Entwicklung sogenannter humanoider Roboter, also Maschinen deren Konstruktion der menschlichen Gestalt nachempfunden ist? Im Bionicum im Nürnberger Tiergarten ist es jüngst zu einer Art Familientreffen gekommen – dabei war auch Emilie, der Roboter der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Amberg. Küchenhilfe auf zwei Rollen by Onetz on Exposure