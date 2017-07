Der 60 x 60 Meter große Campus der OTH ist mit seiner Einteilung in vier identische Quadrate eigentlich das perfekte Spielbrett für Mensch-ärgere-Dich-nicht. Tatsächlich lief auch dort am Samstagnachmittag ein Mega-Match mit menschlichen Figuren, die selber würfelten und mit farblich verschiedenen Schirmen zur Unterscheidung von Feld zu Feld marschierten. Dazu waren auf dem Rasen mit viel Mühe am Vormittag die bunten und weißen Spielkreise aufgemalt worden, wie Sonja Wiesel als Regieführende vonseiten der OTH informierte. 2018 soll das Ganze noch einmal über die Freiluftbühne gehen, um mit dem größten Spielfeld der Welt ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen. Dafür konnte heuer die Anmeldefrist von sechs Wochen nicht mehr eingehalten werden, nachdem die Idee, auf diese Weise den Amberger Weltrekordversuch zu begleiten, erst kürzlich entstanden war. Die Generalprobe zumindest hat geklappt. Bild: Hartl