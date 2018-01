Einige sind - im sprichwörtlichen Sinn - bereits über diese Kiste in der Georgenstraße gestolpert: "Out of the Box" prangt dort in dicken Lettern in einem Schaufenster. Vor dem Laden liegt ein hölzerner Kasten. Zeit, die Truhe zu öffnen.

"Out of the Box Speech wird eine einzigartige Show, mit Querdenkern, Wissenschaftlern und Künstlern. Inspiration, Begeisterung und Verwunderung für jeden - so etwas hat die Stadt noch nicht zu sehen bekommen", wirbt Christian Michael Gnerlich, Gründer der Out-of-the-Box-Initiative für die Veranstaltung. Für alle Interessierten, die nicht live dabei sein können, wird das Event live auf Facebook übertragen. (exb)

"Boxen statt Stopper" steht auf dem Holzwürfel vor dem Büro in der Georgenstraße. Was steckt dahinter? Was bedeutet "Out of the Box" und warum hat die Initiative gleich einen Laden in der Fußgängerzone angemietet? Die Box auf der Straße und der Laden-Leerstand sollen laut Christian Michael Gnerlich nur als Hingucker dienen. Der Würfel nimmt die Diskussion um das Verbot der sogenannten Kundenstopper in der Altstadt auf. Tatsächlich geht es der Initiative aber um Kinder, bei denen die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert wurde."Out of the Box" habe sich zum Ziel gesetzt, über den Potenzialverlust bei ADHS-diagnostizierten Kindern zu berichten und mit dieser Botschaft möglichst viele Schüler und Eltern zu erreichen. "Aktuell besteht das Team aus einer Gruppe von zehn motivierten Menschen, jedoch ist jeder, der sich gerne beteiligen möchte herzlich dazu eingeladen", heißt es in einer Presse-Info.Der im Logo verwendete Schriftzug "Out of the Box", soll zweideutig verstanden werden, "da wir möchten, dass diese Kinder nicht mehr in eine Schublade gesteckt und damit abgestempelt werden". Andererseits hätten ADHS-Kinder oft die Begabung, aus einer Box heraus zu denken und sie hätten daher oft eine differenzierte, innovative Betrachtungsweise zu vielen Themen. "Das aktuelle Team besteht aus unterschiedlich motivierten Leuten, die ein gemeinsames Ziel haben." Darunter befinden sich professionelle Musiker, Kameratechniker, Youtuber, Designer und Menschen mit Bezug zum Thema. "Kurz gesagt, genau die Leute, die man benötigt, um im 21. Jahrhundert mit einer wichtigen Botschaft so viele Menschen wie möglich zu erreichen." Projektiert werden die Aktionen von Christian Michael Gnerlich, der bereits in Weiden und Amberg die studentischen Flüchtlingshelfer-Gruppen aufgebaut und dafür 2016 den Preis für Ethik und Nachhaltigkeit, der OTH Amberg-Weiden, erhalten hat. Dabei ist ADHS nicht das einzige Thema, an das sich die Initiative heranwagt: Es geht auch um Schlaf- und Ess-Störungen, Alzheimer oder Depressionen. "Das Gehirn ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Dafür gibt es viele Methoden, die Spaß machen", wird der Münchner Arzt Philipp Heiler zitiert. Er ist einer der Sprecher bei "Out of the Box Speech", einer Veranstaltung, die am Samstag, 13. Januar, im Ring-Theater über die Bühne geht. Mit dabei ist Andreas Arnold, der Gründer der "Supermanschaft" für verhaltensauffällige Kinder, und Philipp Heiler, der per Gedanken angeblich eine Carrera-Bahn steuern kann.Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Video-Konferenz nach Mexiko zu einem ehemaligen Augsburger Rektor, der jetzt ein Buch auf den Markt bringt. Außerdem gibt es einen Vortrag für Künstler des 21. Jahrhunderts und eine Poetry-Slam-Darbietung eines Lehrers.___Weitere Informationen:http://outofthebox-initiative.com/