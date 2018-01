An einem denkbar ungünstigen Ort hat ein 33-Jähriger am Dienstag randaliert. Der Mann schrie etwa 20 Minuten lang im Foyer des Klinikums St. Marien herum und versuchte, in die verschlossene Intensivstation einzudringen. Klinikmitarbeiter riefen die Polizei zu Hilfe, zwei Beamte mussten den erheblich alkoholisierten Amberger schließlich zu Boden ringen, fesseln und mit zur Wache nehmen.

Beleidigungen unflätigster Art

Grund für den Ausraster des 33-Jährigen war zum einen wohl sein Rausch, zum anderen die Einlieferung seiner fünf Jahre jüngeren Freundin ins Krankenhaus. Sanitäter hatten sie in die Klinik gebracht, nachdem sie bewusstlos in einer Sozialwohnung der Stadt aufgefunden worden war. „Nach ersten Einschätzungen vor Ort war massiver Alkohol- und Drogenkonsum verantwortlich für den Zustand der Frau“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Schon bei der Behandlung durch den Notarzt habe der betrunkene Mann die Rettungskräfte behindert, so dass diese die Polizei riefen.Als die Beamten den renitenten Amberger des Raumes verwiesen, habe er die Ordnungshüter „auf unflätigste Art und Weise mit Kraftausdrücken beleidigt“. Nach seiner Randale am Klinikum nahmen ihn die Polizisten mit zur Inspektion. Der hinzugezogene Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme an. Ein Wert von 2,6 Promille war das Ergebnis. Der Mann muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Hausfriedensbruch verantworten.