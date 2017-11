„Party Factory“, oder kurz „Pafact“, heißt ein Verein aus Maxhütte-Haidhof. Die jungen Leute haben es sich seit dem Jahr 2006 zur Aufgabe gemacht, Partys aller Art zu veranstalten. Ihre Einnahmen spenden sie vollständig an soziale Einrichtungen oder Projekte.

„Pafect“ ist 2006 von Christoph Stangl (31) aus Maxhütte-Haidhof und weiteren jungen Menschen aus dem Städtedreieck gegründet worden. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Veranstaltungen aller Art abzuhalten. Stangl sagt über die Anfänge: „Ich habe damals schon privat immer Partys organisiert, habe aber schnell gemerkt: Es steckt doch immer ein gewisser finanzieller Einsatz dahinter, den wir privat vorgestreckt haben.“ Also ist „Party Factory“ entstanden. Für die Feiern habe es Inventar und Beziehungen zu beispielsweise Presse oder Getränkehändler gebraucht. „Da haben wir uns nach und nach ein Netzwerk aufgebaut, das mittlerweile sehr groß ist.“ Der Verein hat 34 aktive und 52 passive Mitglieder und ist vor allem im Städtedreieck, also in Maxhütte-Haidhof, Burglengenfeld und Teublitz, aber auch in Schwandorf aktivDie „Pafact“-Gründer organisierten anfänglich klassische Plattenpartys mit DJ und Mottofeiern wie „Snow-Fewer“ (alles im Winter-Design gehalten), die „Orange-Night“ (alles in Orange geschmückt) oder „Chill and Groove“ (mit Elektromusik). Heute ist die Bandbreite noch viel größer. Die Mitglieder bewirteten schon den Bezirkstag der Frauen-Union und betreiben jedes Jahr am Bürgerfest in Maxhütte-Haidhof eine Cocktailbar mit eigenem DJ.Christoph Stangl erzählt: „Es war tatsächlich von Anfang an so, dass der Gewinn gespendet worden ist. Wir haben uns immer gefragt: Was machen wir mit dem Geld? Bei solchen Party bleibt ja was übrig. Wir wollten uns damit nicht bereichern.“ Also floss der Erlös in den ersten Jahren an die Kinder-Uniklinik Ostbayern. „Vor sieben oder acht Jahren“ habe sich der Verein entschlossen, Patenschaften für Kinder in Indien zu übernehmen. Monatlich überweist „Pafact“ einen gewissen Betrag. Auch andere soziale Projekte profitieren heute noch von den Spenden. Laut Stangl sind bisher satte 23.000 Euro unter anderem an die Indienhilfe, die Flutopferhilfe Bayern, den Kindergarten Leonberg, an das „Thomas Wiser Haus“ in Regenstauf und an das Projekt „Ein Lächeln für Philipp“ geflossen. Der Vorsitzende verrät: „Wir haben dadurch immer Vorteile gehabt. Zum Beispiel, dass wir Schirmherren bekommen haben, die uns unterstützt haben. Außerdem sind wir leichter in verschiedene Locations gekommen.“Wer den Verein unterstützen will, kann auf folgendes Konto spenden: Kontoinhaber Pa.fact, IBAN: DE47750510400031186851, BIC BYLADEM1SAD (Sparkasse im Landkreis Schwandorf).