Patrozinium in Atzlricht

Atzlricht. Für Urlaubsstimmung sorgte das Patrozinium von Maria Schnee in Atzlricht in der Pfarrei St. Georg. Es setzte einen schönen Schlusspunkt der kirchlichen Aktivitäten und Feste vor der großen Sommerpause. Nachdem mit einer Sitzweil und einer stimmungsvollen Abendandacht mit Taizéliedern das Patrozinium des Marienkirchleins eingeläutet war, stand tags darauf die morgendliche Festmesse mit Dekan Markus Brunner an. Nach gutem Brauch gestaltete die Musikkapelle Ursensollen unter der Leitung von Stefan Neger die Festmesse.

Brunner freute sich, dass Pfarrer Hans Schinhammer als Atzlrichter Urgestein die Festmesse auch heuer mitzelebrierte. In den Fokus seiner Betrachtungen in der Predigt stellte er dann die Marienfrömmigkeit: "Sie hat es schwer. Denn viele fragen sich, wozu brauche ich Maria als Fürsprecherin, wenn ich selbst Zugang zu Gott finde." Der Geistliche machte bewusst, dass Maria aufgrund ihrer vorbildlichen Glaubenshaltung ihren Stellenwert als Fürsprecherin für alle Gläubigen habe. Zum Ende des Gottesdienstes erteile Dekan Brunner den Fahrzeugen der Gläubigen den kirchlichen Segen.