Pauline Gresser, Achtklässlerin aus dem Gregor-Mendel-Gymnasium, hat auch die zweite Runde des Mathematik-Landeswettbewerbs überstanden. Laut einer Mitteilung der Schule hatten lediglich 260 der 1223 Erstrunden-Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, ihr Können in einem weiteren Durchgang beweisen zu dürfen. Dabei wurden den Kindern und Jugendlichen (bis 10. Jahrgangsstufe der Realschule und des Gymnasiums) weitere vier Aufgaben aus Geometrie und Algebra vorgelegt, von denen drei auszuwählen und sauber zu beweisen waren. Ein Beispiel: "Bestimme die größte natürliche Zahl n, für die gilt: Das Produkt aller Teiler von n ist n² und die Summe aller Teiler von n ist n + 2017." Pauline Gresser fand heraus, dass es sich hierbei um die Zahl 1 015 943 handeln muss. Im Durchschnitt erhielten die Teilnehmer der zweiten Runde 7,3 von 12 Punkten. Die Gregor-Mendel-Gymnasiastin erreichte 9 Punkte und ist damit (mit 59 weiteren Schülern) Landessiegerin. Die Achtklässlerin wird in den Osterferien zu einem viertägigen Mathematik-Ferienseminar in Würzburg eingeladen. Parallel dazu arbeitete Pauline mit Leonard Krapf (8b) am Bundeswettbewerb Mathematik. Bei der Mathematik Olympiade wurde die Ambergerin zudem Dritte.