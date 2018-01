Gut 200 kleine Indianer, Cowboys, Prinzessinnen und andere fröhliche Gestalten zeigten, dass ein Pfarrsaal für eine Polonaise wie gemacht ist - und sich eine Zeitung bestens zum Tanzen eignet.

Tanz auf der Zeitung

Jeder ein Gewinner

Die Pfarrei St. Michael hatte am Wochenende zu ihrem traditionellen Kinderfasching eingeladen. "Beide Nachmittage waren ausverkauft", verriet Wolfgang Fahrnholz, der das Programm am Samstag zusammen mit dem Elternbeirat des Kindergartens gestaltet hatte. Für einen kleinen Betrag von einem Euro erwartete die Kinder ein zweieinhalbstündiges Mitmachprogramm.Gleich zu Beginn startete eine große Polonaise durch den Saal. Jeder wurde zum Mitmachen animiert und das machte allen viel Spaß. Später zeigten hochwohlgeborene Damen, der Pumuckl und ein S.W.A.T.-Polizist, ihre Beweglichkeit beim Limbo. Auch Eierlaufen und Sackhüpfen kamen gut an. Dass sich eine Zeitung nicht nur zum Lesen eignet, bewiesen die Mädchen und Buben beim Zeitungs-Tanz. Jeder stellte sich auf eine Doppelseite. Beim Musik-Stopp mussten sie diese einmal falten. Wer beim Tanzen den Boden berührte, schied aus. Eine kurze Verschnaufpause gönnten sich die Kinder, als die Eleven der Ballettschule Winter zwei Tanzeinlagen zum Besten gaben.Eine Maskenprämierung gab es im Gegensatz zu den vergangenen Jahren nicht. "Ich hatte das Gefühl, dass die Kinder mehr Spaß haben würden, wenn wir das nicht machen", begründete Fahrnholz die Programmänderung. Und so war es auch. Dieses Mal freute sich jeder kostümierte Gast über einen kleinen Preis.Genauso turbulent ging es am Sonntag zu. Für Spiel und Spaß sorgte die Pfarrjugend unter Leitung von Sarah Dimpfl und Jessica Ril. Die Kindergarde der Narrhalla Rot-Gelb Amberg begeisterte die jungen Zuschauer mit ihrem Gardetanz.