Seit Ostersonntag ist offiziell Carola Hann im Büro des Pfarramtes im Dienst. Sie stammt aus Vilseck und war laut Pfarrbrief bereits einige Jahre als Pfarrsekretärin tätig. Sie arbeitet die nächsten Monate noch mit Vorgängerin Rosemarie Reitmeier zusammen, die im Herbst in Ruhestand geht. Ab 1. Mai unterstützt Diakon Richard Sellmeyer (55) die Pfarrei und Pfarrer Thomas Helm sowie Pater Augustin Anthony . Er wohnt mit seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern in Hirschau. 2005 erhielt er im Regensburger Dom die Weihe zum Ständigen Diakon. Sellmeyer hat bis vor Kurzem bei der Bundeswehr Dienst geleistet und war in den vergangenen zwei Jahren im Katholischen Militärpfarramt Amberg tätig.