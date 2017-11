Ray Wu ist ein sympathischer junger Mann. Er findet Bayern, die Oberpfalz und vor allem Amberg toll. Und er verehrt Peter Brunner. Gemeinsam waren die beiden jetzt in Wus chinesischer Heimatprovinz Sichuan, wo der Pädagoge Brunner vier Vorträge über Kindererziehung gehalten hat.

Kind im Mittelpunkt

Der Staat macht mit

Deutsche Unfreundlichkeit

Provinz Sichuan Der Schriftsteller Bertold Brecht setzte der Provinz mit seinem Stück "Der gute Mensch von Sezuan" ein literarisches Denkmal, das allerdings keinerlei Bezug hat zu den tatsächlichen Gegebenheiten. Sichuan liegt im Südwesten des Riesenreichs, östlich des tibetischen Hochplateaus am Oberlauf des Jangtsekiang. Mehr als 82 Millionen Einwohner werden von der Hauptstadt Chengdu aus regiert. Obwohl Sichuan in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr stark vom wirtschaftlichen Aufschwung des Landes profitiert hat, gilt die Region als landwirtschaftliches Zentrum. Angebaut wird hier vor allem Reis. Es finden sich aber auch Mais, Süßkartoffeln, Weizen, Raps und Soja sowie Zitrusfrüchte. In Deutschland wurde Sichuan zuletzt bekannt, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel dort eine Aufzuchtstation für Pandas besuchte. (ass)

Aber zurück zum Anfang. Ray Wu heißt natürlich nicht Ray Wu sondern Wu Ray - in China steht der Familienname zuerst. "Ich habe meinen Namen den Gegebenheiten hier aber angepasst", sagt er und strahlt. Ray ist ein weltläufiger und offener Mensch. "Ich fühle mich in der chinesischen und deutschen Welt gleichermaßen wohl", sagt er in fast fehlerfreiem Deutsch. 28 Jahre alt ist er jetzt. Bis er 18 war, so sagt er, der in der im südwestlichen China gelegenen Provinz Sichuan aufgewachsen ist, hat er vielleicht zwei Ausländer überhaupt gesehen.Demnächst veröffentlicht Ray Wu an der Martin-Luther-Universität in Halle seine Doktorarbeit in Sozialwissenschaft. Die so gut ist, dass sie sein Professor gerne als Buch herausbringen will. Aber Ray tut das eher bescheiden ab. Peter Brunner, den viele Amberger und Sulzbach-Rosenberger als Berufschullehrer sowie Pädagogen mit Herz und Durchsetzungsvermögen kennen, muss immer wieder darauf hinweisen, wie klug dieser junge Mann eigentlich ist, den er seit einiger Zeit fördert und unterstützt. Peter Brunner betreut Ray Wu, er ist eine Art Mentor für den jungen Chinesen. In dieser Eigenschaft hat ihn vor einiger Zeit die Einladung der Bezirksregierung von Sichuan ereilt, in einigen Vorträgen vor Kindergärtnerinnen ein modernes Erziehungsbild zu vermitteln. "Es geht eigentlich darum, wie man ein Kind lieben soll", sagt Ray Wu, der noch einer Generation von jungen Chinesen angehört, die vor allem von den eigenen Eltern geprägt sind.Kindergärten existieren viele in China. Doch neben den offiziellen, der kommunistischen Staatslehre verpflichteten Einrichtungen, entstehen mehr und mehr private Kindergärten, die einen anderen pädagogischen Ansatz wollen. "Ich habe in meinen Vorträgen vor allem den Pädagogen Janusz Korczak dargelegt, bei dem das Kind sehr stark im Mittelpunkt der Pädagogik steht", erzählt Brunner. Korczak sei übrigens 1942 freiwillig mit den Kindern, die er betreut habe, in ein KZ gegangen und dort umgebracht worden.Aber zurück zu Ray Wu. Er erklärt, gestikuliert - und lacht sehr viel. Dabei hat er sich seinen Weg nach Deutschland sehr hart erkämpft. "Von den rund zwei Millionen Abiturienten in meiner Provinz schaffen nur 20 die Aufnahmeprüfung für die Peking-University", erzählt er. Für Ray bedeutete dies vor allem eines: lernen, lernen, lernen. "Jeder will in China natürlich an die beste Schule". Ray Wu hat es geschafft, dort aufgenommen zu werden. "In China spielt Leistung eine sehr große Rolle", berichtet der angehende Dr. Wu und schildert ganz freimütig die Alpträume und Stresssituationen, die ihn deswegen sehr oft heimsuchen.An dieser Stelle setzen die privat geführten Kindergärten an, die Peter Brunner und Ray Wu in China besucht haben. Kinder, die dort betreut werden, genießen wesentlich mehr Freiheiten als in den staatlichen Einrichtung. "Sie lernen dort, eigene Entscheidungen zu treffen und sich eine Meinung zu bilden", sagt Peter Brunner. Übrigens im Einklang mit der offiziellen Seite. "Die Regierung fördert und kooperiert mit diesen privaten Kindergärten", erzählt Brunner. "Das funktioniert ohne Einschränkungen", ergänzt Ray Wu. "Politisches Denken steht hierbei ja nicht im Mittelpunkt - und Peking ist weit." Der Nachteil dieser Kindergärten: Die Kosten liegen bei 3000 Euro pro Jahr und sind somit nur für betuchte Leute erschwinglich.Hauptziel der chinesischen Zentralregierung sei ohnehin die Stabilität des Riesenreichs. Ein weiteres Ziel ist die Abschaffung der Armut. China, sagt Ray Wu, dürfe man sich nicht als kommunistische Diktatur vorstellen. Die Menschen dort könnten im Prinzip alles tun und sagen, was ihnen am Herzen liegt - so lange sie es nicht in einem öffentlichen Medium tun. Dann allerdings wird der chinesische Staat aktiv und unterbindet das. "Der normale Mensch", hat Peter Brunner festgestellt, "hat mit der Staatsmacht fast nichts zu tun. Und so lange es den Menschen gut geht, haben sie auch keine Probleme mit dem Staat."Brunner selbst war begeistert vom Land. Natürlich hat ihn Ray Wu zu den üblichen Stellen geführt, die ein Tourist gesehen haben muss: Die große Mauer, den Platz des Himmlischen Friedens in Peking und die Verbotene Stadt. Was ihn darüber hinaus beeindruckt hat, war die Struktur der chinesischen Großstädte. "Das ist kein Vergleich mit Deutschland." Die architektonische Gestaltung sei sehr durchdacht, für die Gruppen von Wohnblocks gebe es jeweils grüne Oasen mit Swimming-Pools, die nur von den Bewohnern betreten werden dürften.Aber auch Brunner kam an im Reich der Mitte. Nach seinen vier Vorträgen ereilte ihn umgehend das Angebot, für zunächst ein Jahr dem Aufsichtsrat des Kindergartenträgers anzugehören, der inzwischen rund 150 Tagesstätten betreibt. "So gut kam das an, was ich dort gesagt habe." Für so lange wird Brunner aber nicht nach China gehen. Aber mal zwei oder drei Monate am Stück? Es könnte ihn reizen.Zumal den Chinesen eine sehr große Gastfreundschaft eigen ist. "Das ist schon einzigartig." Umso mehr hat sich der Amberger Pädagoge dann für seine Landsleute geschämt, als die Eltern von Ray Wu auf Gegenbesuch in Deutschland waren. Schon kurz nach der Landung in München wurden sie von einem unfreundlichen Verkäufer auf dem Viktualienmarkt angeschnauzt, ein unerfreulicher Zusammenstoß im Regensburger Dom schaffte es sogar in die lokale Zeitung. Peter Brunner ärgert sich sehr, wenn er davon erzählt.Ray Wu nimmt es mit der Freundlichkeit des Chinesen hin. Er würde in seinem Berufsleben gerne etwas für die Verständigung zwischen den beiden Kulturen tun. Vielleicht für eine deutsche Firma den Türöffner spielen in China und umgekehrt, die Chinesen mit der deutschen Mentalität vertraut machen. Denn Ray Wu ist in Deutschland und China daheim. Ein echter Weltbürger eben.