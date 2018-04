"Das ist ja eigentlich der Polterabend heute", scherzte Charlotte Werner, als Bürgermeister Martin Preuß ihr und ihrem Mann Heinz am Vortag ihrer diamantenen Hochzeit gratulierte. Seit 2017 leben der einst in Flossenbürg wirkende Pfarrer und seine Frau im Seniorenheim der Diakonie an der Hellstraße. In dessen Wintergarten blickten die Eheleute mit Tochter Judith und Sohn Tobias am Samstag auf die gemeinsame Zeit zurück.

Pionierarbeit

Für Bonhoeffers Erbe aktiv

Kennengelernt hatten sich die beiden Ende der 1950er-Jahre in Nürnberg, wie Charlotte Werner erzählt: "Über einen Vetter von Heinz bin ich damals ins evangelische Predigerseminar gekommen, und da hieß es von einem, dass er eine Frau sucht." Am Anfang sei ihr Heinz gar nicht aufgefallen, doch dann hätten sie sich öfter getroffen und es habe gefunkt: "Wie das eben so geht", sinniert die damalige Kinderpflegerin und lächelt. Am 8. April 1958 heirateten die beiden 27-Jährigen.Nach je zweijährigen Stationen als Vikar in Deggendorf und Oberstaufen kam das Ehepaar schließlich für zwölf Jahre nach Flossenbürg. "Wir haben das ehemalige Konzentrationslager zuvor in einem Urlaub besucht und ich war mir sicher, dort nicht leben zu können. Kein Jahr später zog ich mit meinem Mann in den Ort", berichtet Charlotte Werner. Im Rückblick erscheint der Familie mit sechs Kindern diese Zeit als "prägendster Abschnitt in unserem Leben". Heinz Werner leistete damals Pionierarbeit im Gedenken an die Opfer des Konzentrationslagers und organisierte erste Führungen für Besucher und Hinterbliebene von Opfern des KZ."Flossenbürg war in Vergessenheit geraten und der damalige Ministerpräsident wollte Tennisplätze auf dem Areal errichten", schildert Charlotte Werner die politischen Widerstände in den Sechzigern. Da in Flossenbürg auch der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hingerichtet wurde, trifft das Ehepaar Werner in dieser Zeit auch dessen Angehörige und isst mit weiteren bedeutenden evangelischen Theologen zu Abend, wie sich Tochter Judith erinnert: "Auch für unsere Kindheit war Flossenbürg eine prägende Erfahrung."Da zudem Bonhoeffers Todestag auf den Hochzeitstag des Paares fällt, stand auch an diesem Datum oft die kirchliche Arbeit im Vordergrund. Für dieses Engagement wurde Heinz Werner 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Um den sechs Kindern einen besseren Schulweg ins Gymnasium in Weiden zu ermöglichen, zog das Paar später dorthin. Die letzte Station des geistlichen Wirkens der Werners war das niederbayrische Zwiesel, wo der Pfarrer 1992 in Ruhestand ging.Am neuen Wohnort im Amberger Diakonie-Seniorenheim schätzen die beiden die Aussicht vom Hang des Mariahilfbergs auf die Stadt. Ihre 60 Ehejahre feierten sie bei Kaffee und Kuchen und mit einem Abendessen im Kreis der Familie. Das sei bei fünf Geschwistern von Charlotte, ihren sechs Kindern, 13 Enkeln und fünf Urenkeln aber auch schon eine stattliche Hochzeitsgesellschaft, merkte Tochter Judith schmunzelnd an.