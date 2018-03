Pfarrer Johannes Blohm (links) und Diakonin Veronika Jung (rechts) feierten in der Erlöserkirche mit Diana Andreev, Vanessa Bauer, Jenny Edel, Aleksander Gensch, Salome Gmeiner, Emily Haberkamm, Kevin Koep, Emilie Korell, Anna-Lena Lehrich, Jessica Mellem, Adriana Myers, Richard Römmich, Kevin Scheck, Emilie Schefer, Elvira Sivoplajasov, Daniel Schönberger, Raffael Schönberger und Viktoria Wilhelm das Fest der Konfirmation. Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung zogen die Kinder und Jugendlichen unter dem Klang der Posaunen in die Erlöserkirche, bekräftigten ihre Taufe und bekannten sich zum Glauben an Jesus Christus. Sie versprachen, weiter zur Gemeinde zu halten. Dafür wurden sie gestärkt mit dem Segen Gottes. In seiner Predigt ermutigte Blohm zu einem blühenden und engagierten Glauben: "Die Zeit bis heute, der Tag heute, euer Glaubensbekenntnis vor Gott und seiner Gemeinde sollen euch tragen in eine Zukunft, in der ihr sagt: Ich bin cool, Gemeinde ist cool, ich bleib' dabei." Bild: wsb