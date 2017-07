Den Vorwurf, dass er den Elternbeirat beim Verkauf eines Teilgrundstücks der Kindertagesstätte Christkönig unfair behandelt habe, lässt Pfarrer Markus Brunner nicht gelten. Es sei alles gemäß dem vereinbarten Leitbild gelaufen.

Sonst kein Geld da

Noch 1600 Quadratmeter

(ll) Brunner reagiert in einer Stellungnahme auf den Artikel "Pfarrei verkauft kleines Paradies" in der AZ vom 4. Juli, weil dieser den Verkauf in einem falschen Licht erscheinen lasse. Der Pfarrer von St. Georg wendet sich gegen den Eindruck, man würde den Kindern ein "kleines Paradies" wegnehmen: "Die Restfläche gewährleistet eine uneingeschränkte, großzügige Bewegungsfreiheit für die Kinder, die im Hinblick auf die Gegebenheiten in anderen Kindertagesstätten alles andere als selbstverständlich ist."Zur Information des Elternbeirats erläutert Brunner, im Mai habe Leiterin Rita Strobl die Elternbeiratsvorsitzende über die Verkaufsabsichten informiert. Kirchenpfleger Hans Paulus und er selbst hätten am 6. Juni ein Gespräch mit dem Gremium geführt, in dem sie die Motive für die Verkaufsabsicht und den Notartermin Ende Juni mitgeteilt hätten. "Die Informationspflicht wurde somit gewahrt, die Argumente des Elternbeirats wurden mit Ernsthaftigkeit angehört." Stillschweigen sei über das Gespräch nicht vereinbart worden. Am 19. Juni habe die Kirchenverwaltung dann den Beschluss für den Vollzug der notariellen Geschäfte gefasst.Zum Zweck des Verkaufs schreibt Brunner, er diene zur Mittelbeschaffung und somit zur Zukunftssicherung der Kindertagesstätte. "Diesen Vorsorgeakt als Widerspruch zur konzeptionellen Ausrichtung der Einrichtung zu stilisieren, ist irreführend." Mittelfristig solle die Kindertagesstätte Christkönig generalsaniert werden. "Der zu erwartende Eigenanteil für die Kirchenstiftung St. Georg wird bei der Generalsanierung ... die finanziellen Möglichkeiten weitaus übersteigen." Um ein finanzielles Grundpolster zu bilden, sei die Kirchenverwaltung übereingekommen, einen Teil des rund 2000 Quadratmeter großen Grundstücks zu veräußern. "Andere Geldbeschaffungsmaßnahmen standen bzw. stehen nicht in Aussicht. Die Alternative wäre gewesen, durch Untätigkeit und Konzeptlosigkeit die Dinge laufen zu lassen. Durch dieses Fehlverhalten wäre aber erst recht die Zukunft der Kindertagesstätte auf dem Spiel gestanden", so Brunner.Die Mitglieder der Kirchenverwaltung haben es sich dabei laut Brunner nicht leicht gemacht: "Hätte die Veräußerung der rund 650 Quadratmeter einen erheblichen Einschnitt für die Bewegungsfreiheit der Kinder bedeutet, hätten die Mitglieder der Kirchenverwaltung St. Georg ohne Zögern Abstand davon genommen. Dies können wir bei einer Restfläche von rund 1600 Quadratmetern jedoch beim besten Willen nicht erkennen." Man verstehe aber, dass der Verkauf der Teilfläche Enttäuschung hervorrufen könne.Dass man ihm persönlich vorwerfe, er würde das Leitbild nicht einhalten und christliche Werte vernachlässigen, wertet Brunner als grobe Unterstellung. "Die Nichtakzeptanz der Entscheidung der Kirchenverwaltung muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Träger unchristlich handelt. Diesen Vorwurf brauchen sich die Mitglieder der Kirchenverwaltung und ich persönlich nicht gefallen lassen." Bei der Kirchenverwaltung liege zudem auch die Entscheidungsbefugnis über Geschäfte, nicht beim Elternbeirat, nicht beim Ortspfarrer. Das "Bild vom Hardliner und scheinheiligen Pfarrer, der das nicht lebt, was er vorgibt" weist Brunner mit aller Entschiedenheit zurück.