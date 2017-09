Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) sagt danke: Traditionell wurden alle Pflegefamilien aus der Stadt Amberg zu einem Fest eingeladen. Sie nehmen Kinder in Dauer- oder Kurzzeitpflege bei sich auf und bemühen sich laut einer Pressemitteilung rund um die Uhr um ihre Schützlinge. Für diese aufopferungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe sprachen Marianne Gutwein, die Vorsitzende des SkF, Bürgermeisterin Brigitte Netta und Round-Table-Präsident Michael Golinski ihre Dankbarkeit aus.

Neben den vielen Pflegeeltern und -kindern besuchten auch die Kolleginnen des Allgemeinen Sozialdienstes vom Stadtjugendamt, Bettina Baltha und Susanna Metz, das Fest. Sie betreuen in ihrer alltäglichen Arbeit Pflegekinder beim Hilfeprozess.Round Table organisiert und schenkt das Fest den Pflegefamilien, das im Jugendzentrum stattfand. Neben Kaffee, Kuchen, kühlen Erfrischungen und einem Grill-Büfett gab es viele Spielangebote für die kleinen Gäste. Vor allem die große Hüpfburg sorgte für großen Andrang und Spaß bei den Kindern.Da die Regenwolken relativ schnell verschwanden, musste das traditionelle Entenrennen am nahgelegenen Bach nicht abgesagt werden. Für die Mädchen und Buben gab es dabei auch etwas zu gewinnen. Große Freude herrschte auch darüber, dass Bürgermeisterin Brigitte Netta im Namen der Stadt eine Spende an den SkF überreichte. Empfänger waren das Team das Jugendzentrums, das 2500 Euro bekam, und der Sozialdienst katholischer Frauen, der 1500 Euro in Empfang nehmen durfte.Der Pflegekinderdienst ist stets auf der Suche nach neuen Pflegeeltern, die bereit sind, ein Kind in Dauer- oder Kurzzeitpflege (Bereitschaftspflege) aufzunehmen. Der Bedarf ist laut der Presse-Info in der Stadt und im Landkreis relativ groß. Interessenten können sich beim Sozialdienst katholischer Frauen unter 09621/4872-0 melden. Dort gibt es ausführliche Informationen über die Vollzeit- und Tagespflege.