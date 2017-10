Sternenkinder werden sie liebevoll genannt: Babys, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Für die betroffenen Eltern ist das ein schlimmer Schicksalsschlag. Sie müssen Abschied von ihrem Kind nehmen, statt mit ihm ein neues Leben zu beginnen.

"Für die Eltern ist es in dieser Situation extrem wichtig, dass sie trauern können und diese Trauer auch zulassen", erzählt Sandra Osso, Stationsleitung der Kinderintensivstation B0 des Klinikums St. Marien. "Dazu gehört auch, dass sie sich von ihrem Kind in Ruhe verabschieden können. Wir bieten deshalb an, dass die Eltern das Kind mit uns gemeinsam versorgen, es waschen und anziehen können. Das ist für viele sehr wichtig: So können sie den Abschied bewusster erleben. Wir möchten dabei helfen, diesen Abschied friedlich und würdevoll zu gestalten."Das war auch die Idee von Karina Krupinska. Sie ist Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin auf der Station B0 und näht in ihrer Freizeit winzig kleine Schlafsäckchen, denn: "Bisher haben wir unsere Sternenkinder in einfache weiße Tücher gewickelt. Ich wollte speziell für diese Kinder kleine bunte Schlafsäckchen machen. Aus demselben Stoff nähe ich zu jedem Säckchen ein Herzkissen - das können die Eltern als kleinen Trost und vor allem auch als Andenken behalten. Die Schlafsäckchen und die Kissen können beispielsweise auch unsere Sternenfotografen nutzen." Das sind Freiwillige, die kostenlos für die Eltern von ihrem verstorbenen Kind Erinnerungsfotos machen. Sandra Osso dazu: "Die Fotografen machen sehr ästhetische Bilder, die sich die Eltern immer wieder anschauen können, um sich an ihr Kind zu erinnern. Dazu bekommen sie von uns dann noch das kleine Stoffherz von Karina."Wer Karina Krupinska unterstützen möchte, kann sich unter 09621/38-12 99 direkt an die Kinderintensivstation wenden. Dort freut man sich immer über Stoffspenden. Es sollten möglichst schöne, freundliche, kindliche Stoffe sein. Etwas Nettes und Farbenfrohes: "Ich versuche, alle meine Stoffe farblich so auszusuchen, dass sie für Buben oder Mädchen benutzt werden können - man weiß ja nie genau, für wen gerade ein Schlafsäckchen gebraucht wird."