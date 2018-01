Es ist schon seit vielen Jahren Tradition bei den Mitarbeitern der PIA Automation aus dem Industriegebiet Nord, sich für andere zu engagieren. Auch in diesem Jahr wurden wieder Preise für eine Tombola gesammelt und die Lose dafür an die Belegschaft verkauft.

Mit Charme und Überzeugungskraft brachten die Auszubildenden des Amberger Maschinenbauunternehmens laut einer Pressemitteilung 3700 Lose an den Mann und die Frau. Jetzt wurde eine Spende in Höhe von 3700 Euro übergeben. "Da wir alle bei PIA mit unserem Standort und den Menschen, die hier leben, tief verbunden sind, spenden wir gemeinsam und teilen gerne. Es ist uns wichtig, dass Projekte in unserer Region davon profitieren und damit alle, die sich hier lokal einbringen", sagte Marketing-Mitarbeiterin Melanie Göbl.Der Erlös der Aktion kam somit der Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach zu gute. Der Verein unterstützt seit Jahren die Kinderonkologien in Nürnberg, Regensburg und Erlangen mit Sachmitteln, erfüllt letzte Wünsche erkrankter Kinder und betreut betroffene Familien. Die Organisation hilft bei finanziellen Engpässen ebenso wie mit konkreten praktischen Aktionen wie Betreuung der Geschwisterkinder oder Therapieangeboten. Des Weiteren wird die DKMS bei ihrem Kampf gegen Blutkrebs unterstützt.Die Spende der PIA-Mitarbeiter wird in einen Ausflug mit den schwerkranken Kindern investiert. Die Ausflugsziele waren bisher beispielsweise das Legoland, ein Segeltörn oder vieles mehr, bei dem die Kinder einfach abschalten können und ihre Sorgen für einen Moment vergessen.