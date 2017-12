Platz ist auch in der kleinsten Bude

Ambergs wohl kleinster Weihnachtsmarkt ist eröffnet: Im Schaufenster des ehemaligen Bioladens in der Viehmarktgasse gibt es noch bis Mittwoch, 20. Dezember, Ledertaschen, Kerzen, Weihnachtsmänner, Sorgenpüppchen, Sterne aller Art, Engelchen, Weihnachtsbäume, die Heiligen Drei Könige und vieles mehr zu sehen, was in der Werkstatt für Kinder entstanden ist.

Die Mädchen und Buben hatten im Vorfeld unter der Leitung von Dorothe Pfeiffer fleißig gesägt, gemalt, geklebt und geformt. So entstanden ganz individuelle Buden. Wie im echten Leben gibt es hier natürlich auch Stände für das leibliche Wohl.Besonders stimmungsvoll wird die Szenerie laut Pfeiffer zur Dämmerung, wenn in den Buden das Licht angeht. Über Kunden (aus Papier geschnitten und bemalt) kann sich der Markt nicht beklagen. Bild: exb