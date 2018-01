"Schlägerei in der Baumannstraße" - so lautete am Mittwoch um 19.40 Uhr die erste Meldung, die bei der Polizeiinspektion an der Kümmersbrucker Straße einging. Eine der drei beteiligten Personen sei Richtung Pfistermeisterstraße geflüchtet, die anderen seien in ein Haus in der Jahnstraße gelaufen.

Erste Ermittlungen ergaben noch vor Ort, dass sich ein 61-Jähriger in ein Haus geschlichen hatte, um den Strom in einer bestimmten Wohnung abzudrehen. Grund seien Streitereien zwischen den Beteiligten gewesen. Der Mann habe aber die Hauptsicherung erwischt und damit im kompletten Haus den Strom abgestellt. Die Anwohner merkten das, entdeckten den Übeltäter und verfolgten ihn bis auf die Straße, die zu diesem Zeitpunkt schneebedeckt war.Dort rutschten der ungebetene Gast und ein Bewohner aus. Beide stürzten gemeinsam zu Boden. Dies habe der Anrufer irrtümlich als Schlägerei gemeldet, hieß es am Donnerstag. Abschließend teilte die Polizei dazu mit: "Nachdem der Strom wieder angeschaltet wurde, war die Welt im Haus wieder in Ordnung."