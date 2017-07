Alarm im Asylbewerberheim an der Kümmersbrucker Straße in Amberg: Am Sonntagmorgen brannte es dort in einer Küche. Die in direkter Nachbarschaft gelegene Polizeiinspektion wurde um 7.50 Uhr informiert, dass Rauch aus der Küche im Haus B nach außen drang. Polizeibeamte riefen die Feuerwehr, eilten sofort zu Hilfe und evakuierten die Bewohner des Heimes.

Die Feuerwehr Amberg löschte die Flammen. Brandursache war laut Polizei eine Zigarette, die einen Mülleimer entzündete. Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 10000 Euro. "Durch die rasche Evakuierung der Heimbewohner wurden glücklicherweise keine Personen verletzt", heißt es im Polizeibericht. In der Unterkunft wohnen derzeit rund 200 Personen.